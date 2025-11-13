Dömötör Csaba: Az európai pénzek ott vannak az aranyozott ukrán vécékben

A baloldalon azt az összeget látjátok, amelyet az európai országok 2022 óta a háború és Ukrajna támogatására költöttek. Az Európai Tanács hivatalos oldaláról származik. 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összegről van szól. A másik oldalon az az aranyozott WC-t látjátok, amely a sok százmilliárdos ukrán korrupciós botrány szimbóluma lett – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Fotó: Facebook

Az ügy 2 dologra hívja fel fájóan a figyelmet a képviselő szerint:

1. Úgy erőltetik a gyorsított ukrán tagságot, hogy a bővítési folyamatban teljesen figyelmen kívül hagyják a korábban mindenkin számon kért jogállamisági szempontokat.

2. Úgy költenének további 100 milliárd eurót Ukrajna finanszírozására az új hétéves költségvetésben, hogy valójában fogalmuk sincs, hová kerül az az összeg.

„Az európai adófizetők pénze ott van azokban az aranyozott WC-kben. Már ha nem a háborút súlyosbító rakétákban. Nem tudom eldönteni, melyik a rosszabb. Talán az, hogy Brüsszelben elvárják, hogy ezt szó nélkül támogassuk”– írta a politikus.

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, a NABU nyomozói házkutatást tartottak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársánál, Timur Mindicsnél. A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal) nyomozói több mint másfél éve vizsgálják az ukrán energiaszektorban kialakult korrupciós hálózatot. A hivatal által közzétett hangfelvételek szerint Timur Mindics, Zelenszkij közeli üzlettársa, becenevén „Karlson”, az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata), az ügyészség és a Gazdasági Biztonsági Hivatal bevonásával irányította a vesztegetési és pénzmosási rendszert.

Most az is kiderült, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij üzleti partnerének, Timur Mindicsnek a lakásában

aranyvécé található,

ahol a média szerint a Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) maga az elnök hívását is lehallgatta. Ezt Yaroslav Zseleznyak képviselő jelentette, aki egy, állítása szerint a lakásból származó fotót is bemutatott. A vécé mellett aranybidé is található.