Dömötör Csaba: Brüsszeli aktivistapénzek és baloldali hálózatok a Tisza Párt jelöltjei mögött

A Tisza Párt jelöltjei között szerepelnek baloldali önkormányzati vezetők családtagjai, párttitkár leszármazottai, Gyurcsány-kormányhoz kötődő gazdasági vezetők, Puch László köréhez tartozó szereplők és Momentum-közeli aktivisták. Dömötör Csaba szerint ezek a nevek nem újak, és nem is az első vonalat képviselik, hanem a baloldal harmadik vonalát állítják csatasorba.

Dömötör Csaba

Fotó: MTI/Purger Tamás

Brüsszeli aktivistapénzek a választási kampányban

Hajdú-Bihar 4. választókerületében olyan jelölt indulhat, aki a Mikepércsi Anyák egyesület vezetője. Az aktivistacsoport nagyberuházások ellen tiltakozik, és közvetlenül kap brüsszeli támogatást, kistelepülési léptékhez képest jelentős összegben. Kozma Éva nyáron közös kampánygyűlést is tartott Magyar Péterrel.

Dömötör Csaba szerint ez jól mutatja, hogyan kapcsolódnak össze a „civilnek” mondott brüsszeli pénzek a választási kampánnyal. Az aktivista-szerződések nyilvánosságának korlátozása mögött az áll, hogy a brüsszeli támogatások átláthatóságát próbálják elkerülni.

Nagyságrendek és külső beavatkozás

Az Európai Bizottság pár év alatt 39 000 aktivista-szerződést kötött, köztük számos olyan szervezettel, amelyek aktív szerepet játszanak a választási kampányokban. A 2022-es számokhoz képest ez már nagyságrendi ugrás, amely világosan mutatja a külső beavatkozás mértékét.

„Nem az a lényeg, kit tolnak a baloldali kirakatba, hanem a mögöttük álló politikai hálózat és céljaik” – írta Dömötör Csaba.