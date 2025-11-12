Dömötör Csaba: A Tisza Pártot és uniós szövetségeseit nem érdeklik a kárpátaljai magyarokat érő jogsértések

Dömötör Csaba a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet hogy elképesztően megdöbbentő és felháborító az, amit az egyik német néppárti (EPP) képviselő, Michael Gahler az Európai Parlamentben a kárpátaljai magyarokról mondott a napokban.

Egy német néppárti EP-képviselő nyíltan kioktatta a kárpátaljai magyarok képviselőit Brüsszelben, mondván, hogy azok ne követeljék a magyar nyelvhasználat jogát, mert „Ukrajnában élnek, és ott az ukrán nyelvet kell megtanulniuk”. A felháborító kijelentésekre Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője reagált egy videós bejegyzésében, rámutatva, hogy a Tisza Párt és uniós szövetségesei nem a magyar közösségek védelmét, hanem csakis Brüsszel és Kijev politikai érdekeit szolgálják. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Dömötör Csaba szerint Brüsszel terve a kormányváltás, hogy utána a magyar kisebbségek jogait senki ne merje többé szóba hozni

A német képviselő ugyanis az EP ülésén kioktatta Ferenc Viktóriát, a kárpátaljai magyar közösség képviselőjét a magyar kisebbség nyelvhasználati jogaival összefüggésben és azt mondta:

Meg kell tanulniuk az ukrán nyelvet, hogy Ukrajnában élhessenek és dolgozhassanak. És azt üzenem a magyar kormánynak, ne használják fel a kárpátaljai kisebbséget politikai túszként. Biztos vagyok benne, hogy a következő magyar kormány már nem fogja felhánytorgatni ezt a kérdést.”

Dömötör szerint ez a mondat mindent elárul arról, hogyan is gondolkodik a Tisza Párt és uniós szövetségi köre a magyar kisebbségi közösségek jogairól. Nem állnak ki a jogaikért, hanem inkább azt várják el, hogy kisebbségben élő magyarok azok hallgassanak és alkalmazkodjanak.

A Fidesz politikusa felidézte:

Kárpátalján ma nem biztosított a magyar nyelvhasználat az oktatásban, nem állították vissza a kisebbségi iskolák státuszát, nem törölték el a nyelvi korlátozásokat és a súlyos büntetéseket. Még a nemzeti jelképekkel és ünnepekkel kapcsolatos jogokat sem garantálják.”

Ehhez képest - tette hozzá - a német néppárti politikus azt állítja, hogy minden rendben van, és az ukránoknak az Európai Unióban a helyük, függetlenül attól, hogy megsértik-e a kisebbségi jogokat.

Dömötör szerint különösen aggasztó Gahler kijelentésének a vége, amikor nyíltan arra utal, hogy a magyar kormányváltás után ez a kérdés „szépen meg fog oldódni”, mert az új kormány „már nem fogja felhánytorgatni a kisebbségi ügyeket”.

Ez tehát a brüsszeli terv. Kormányváltás, hogy utána a magyar kisebbségek jogait senki ne merje többé szóba hozni”

- fogalmazott Dömötör Csaba.

A politikus hozzátette még, hogy ezért is láthatjuk a Tisza Párt képviselőit ukrán zászlós pólóban pózolni.

Na ezért mászkálnak ukrán pólóban a tiszás képviselők, hogy aztán az egészet odahaza szépen letagadják”

- mondta Dömötör Csaba, aki szerint a történtek világosan megmutatják, hogy a Tisza Párt és szövetségesei egy olyan Európát akar felépíteni ahol a magyar szót elhallgattatják, a kisebbségi jogokat feláldozzák, és ahol az ukrán csatlakozás politikai érdeke fontosabb a magyar közösségek védelménél.

Ezért állunk ki következetesen a kárpátaljai magyarok mellett - mert a nemzeti jogokat soha nem szabad Brüsszelnek vagy Kijevnek kiszolgáltatni”

- zárta videós bejegyzését Dömötör Csaba.