Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja.

Dömötör Csaba felidézte a hallgatóság számára az Economist pár hete bankjegyekkel és katonai sisakkal megjelenő címlapját.
Ahogy már akkor is jelezte, ez nem jelent mást az európai vezetők számára, hogy itt a nagy lehetőség, „költsünk még többet a háborúra.”
Ukrajnának elfogyott a pénze, Amerikai kiszáll a finanszírozásból, ezért Európának kellene állnia a számlát. Egyedül”
– mutatott rá Dömötör Csaba.
A képviselő azonban megjegyezte, hogy már eddig is elment 190 milliárd euró a háborúra, de ettől függetlenül egy ennél is nagyobb összeget terveznek belevenni az új 7 éves költségvetésbe. Az addig felmerülő kiadásokra pedig hitelt akarnak felvenni.
Az Európai Unió vezetői hallani sem akarnak a békéről, de ha ennek a háborúnak vége lesz, akkor Európa sokkal gyengébb állapotban lesz, mint előtte volt.
Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy majd egyszer fel fogják tenni a kérdést, hogy „ki a felelős ezért?” És tudni fogják a választ.
Ursula von der Leyen, és mindenki, aki ebben a házban ezt az őrületet támogatta.”