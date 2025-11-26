Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja.

Ukrajnának elfogyott a pénze, Amerikai kiszáll a finanszírozásból, ezért Európának kellene állnia a számlát. Egyedül”

– mutatott rá Dömötör Csaba.

A képviselő azonban megjegyezte, hogy már eddig is elment 190 milliárd euró a háborúra, de ettől függetlenül egy ennél is nagyobb összeget terveznek belevenni az új 7 éves költségvetésbe. Az addig felmerülő kiadásokra pedig hitelt akarnak felvenni.

Az Európai Unió vezetői hallani sem akarnak a békéről, de ha ennek a háborúnak vége lesz, akkor Európa sokkal gyengébb állapotban lesz, mint előtte volt.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy majd egyszer fel fogják tenni a kérdést, hogy „ki a felelős ezért?” És tudni fogják a választ.