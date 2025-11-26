Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon kínos! Magyar Péter elszólta magát – itt a lebuktató videó

Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja

És ha valaki majd felteszi a kérdést: ki a felelős ezért? Tudjuk majd a választ – emlékeztetett Dömötör Csaba Európai parlamenti képviselő a parlament mai vitanapján.
Dömötör Csaba felidézte a hallgatóság számára az Economist pár hete bankjegyekkel és katonai sisakkal megjelenő címlapját.

Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja.
Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja. Fotó: Dmytro Lastovych / stock fotó

Ahogy már akkor is jelezte, ez nem jelent mást az európai vezetők számára, hogy itt a nagy lehetőség, „költsünk még többet a háborúra.”

Dömötör Csaba: Az Economist új címlapja is bizonyítja, hogy a háborúpárti elit Európával fizettetné meg a háború árát

Ukrajnának elfogyott a pénze, Amerikai kiszáll a finanszírozásból, ezért Európának kellene állnia a számlát. Egyedül”

 – mutatott rá Dömötör Csaba.

A képviselő azonban megjegyezte, hogy már eddig is elment 190 milliárd euró a háborúra, de ettől függetlenül egy ennél is nagyobb összeget terveznek belevenni az új 7 éves költségvetésbe. Az addig felmerülő kiadásokra pedig hitelt akarnak felvenni.

Az Európai Unió vezetői hallani sem akarnak a békéről, de ha ennek a háborúnak vége lesz, akkor Európa sokkal gyengébb állapotban lesz, mint előtte volt.

Dömötör Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy majd egyszer fel fogják tenni a kérdést, hogy „ki a felelős ezért?” És tudni fogják a választ. 

Ursula von der Leyen, és mindenki, aki ebben a házban ezt az őrületet támogatta.”

