Dömötör Csaba

Dömötör Csaba: A tiszás megszorító csomag tervei Brüsszelből származnak

A Tisza Párt „Brüsszel kottájából játszik”, és ha hatalomra kerülne, a Bokros-csomaghoz hasonló megszorításokat vezetne be a magyar családok kárára – állítja Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba szerint a Tisza tervei között adóemelések, nyugdíjcsökkentések, a rezsicsökkentés eltörlése és a családtámogatások lefaragása szerepelnek, amelyek „egy az egyben visszaköszönnek” az Európai Bizottság korábbi országspecifikus ajánlásaiból.
Dömötör Csaba: Amilyen megszorítási kottát az Európai Bizottság papírra vet, azt a Tisza Párt emberei több szólamban éneklik odahaza.
Dömötör Csaba szerint a Tisza tervei között adóemelések, nyugdíjcsökkentések, a rezsicsökkentés eltörlése és a családtámogatások lefaragása szerepelnek, amelyek „egy az egyben visszaköszönnek” az Európai Bizottság korábbi országspecifikus ajánlásaiból (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Dömötör Csaba szerint egyre több részlet derül ki a Tisza Párt terveiről, amelyekről ugyan Magyar Péter és Tarr Zoltán nem beszélnek nyilvánosan, de szakértőik elárulták a részleteket. Ezekből, mint mondta egy nagy brüsszeli tiszás megszorító csomag áll össze. A politikus szerint a csomag alapjai a Brüsszel által az elmúlt években megfogalmazott dokumentumokban keresendők, amelyek:

  • adónövelést, 
  • nyugdíjcsökkentést, 
  • a családtámogatások lefaragását 
  • és az energiaár-támogatások megszüntetését sürgetik.

Az úgynevezett országspecifikus ajánlások 2011 óta rendszeresen bírálják a magyar jövedelemadó-rendszert, és progresszív adózást szorgalmaznak, ami a gyakorlatban magasabb jövedelemadót jelentene. A Tisza szakértői ehhez igazodva 22 és 33 százalékos adókulcsokat is fontolgatnak a jelenlegi 15 százalékos mellett, amivel már az átlagkeresetből élők is rosszabbul járnának”

– mondta Dömötör, majd hozzátette, súlyosbítja a helyzetet, hogy brüsszeli ajánlásokban vagyonadó bevezetése is szerepel, miközben a multinacionális cégek és bankok különadóinak csökkentését javasolják. A nyugdíjakról szólva felidézte, hogy az Európai Bizottság 2022-ben azért bírálta Magyarországot, mert a 13. havi nyugdíjat nem ideiglenesen vezette be.

Ez összhangban áll a Tisza Párt nyugdíjcsökkentési elképzeléseivel, amelyek a »degresszió« jelszava alatt bizonyos nyugdíjak csökkentését és a Nők 40 program megszüntetését is tartalmaznák”

– tette hozzá.

Az energiaárak kapcsán hangsúlyozta: a bizottság 2023-as ajánlásai a rezsicsökkentés megszüntetését sürgették, és a Tisza Párt EP-képviselője, a korábban az Európai Bizottságnál dolgozó Gerzsenyi Gabriella is úgy fogalmazott, hogy „hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”.

A többes szám első személy itt a tiszás képviselőre és az Európai Bizottságra vonatkozik. Ez is sokatmondó”

– mutatott rá. 

Dömötör Csaba hozzátette még azt is, hogy a Tisza EP-képviselői megszavazták azt az uniós javaslatot is, amely korlátozná az olcsóbb keleti energiaimportot, ami szintén az energiaárak növekedéséhez vezetne. A kedvezményes hitelek ügyében a képviselő szerint a bizottság azért bírálta a magyar kormányt, mert a lakás-, diák- és vállalati hitelekhez kapcsolódó kamatplafonok terheit a pénzügyi szektornak kellett viselnie. Mint mondta, ez is azt mutatja, hogy Brüsszel és a Tisza Párt a bankok érdekeit helyezi előtérbe, nem pedig a magyar családokét. Emlékeztetett, hogy a tiszás politikusok és szakértőik támadták a 3 százalékos lakáshitelt, megjegyezve:

Nem véletlen, hogy a belga tulajdonú K&H és a piacnak állított bankos világ a Tisza mögé áll be”. 

A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett arra is, hogy a Bizottság 2022-ben a 25 év alattiak és az édesanyák adómentességét is bírálta, mert azok nem ideiglenes intézkedések.

Az idén májusi részletes pénzügyi felülvizsgálatban úgy fogalmaznak, hogy a magyar adórendszernek számos gyengesége van, sok adómentesség jellemzi, amelyek korlátozott előnyökkel járnak. Ezek közé sorolták az édesanyák adómentességét is”

– hívta fel a figyelmet. Majd hozzátette, hogy a tiszás politikusok ezeket az adóügyi intézkedéseket "buherálásnak" nevezték, és utaltak arra, hogy leépítenék az adókedvezményeket. Dömötör Csaba összegzése szerint:

Amilyen megszorítási kottát az Európai Bizottság papírra vet, azt a Tisza Párt emberei több szólamban éneklik odahaza”.

A politikus úgy vélte, Magyar Péter tisztában van azzal, hogy ezek a tervek jövedelmi károkat okoznának a magyar családoknak és nincs társadalmi támogatottságuk, ezért a választásokig nem beszélnek róluk, „utána viszont mindent lehet”.

Most már legalább tudjuk, hogy a minden mit jelent: magasabb jövedelemadót, megkurtított nyugdíjakat, rezsicsökkentés-törlést, magasabb kamatokat a hitelekhez és megvont adókedvezményeket”

– fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint ezek a tervek „pont olyanok lennének, mint a Bokros-csomag, csak bajusz nélkül”.

 

