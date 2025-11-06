Dömötör Csaba: A tiszás megszorító csomag tervei Brüsszelből származnak

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője úgy véli, hogy a Tisza Párt megszorító csomagjának tervei Brüsszelből származnak.

Dömötör Csaba szerint a Tisza tervei között adóemelések, nyugdíjcsökkentések, a rezsicsökkentés eltörlése és a családtámogatások lefaragása szerepelnek, amelyek „egy az egyben visszaköszönnek” az Európai Bizottság korábbi országspecifikus ajánlásaiból (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Dömötör Csaba: Amilyen megszorítási kottát az Európai Bizottság papírra vet, azt a Tisza Párt emberei több szólamban éneklik odahaza

Dömötör Csaba szerint egyre több részlet derül ki a Tisza Párt terveiről, amelyekről ugyan Magyar Péter és Tarr Zoltán nem beszélnek nyilvánosan, de szakértőik elárulták a részleteket. Ezekből, mint mondta egy nagy brüsszeli tiszás megszorító csomag áll össze. A politikus szerint a csomag alapjai a Brüsszel által az elmúlt években megfogalmazott dokumentumokban keresendők, amelyek:

adónövelést,

nyugdíjcsökkentést,

a családtámogatások lefaragását

és az energiaár-támogatások megszüntetését sürgetik.

Az úgynevezett országspecifikus ajánlások 2011 óta rendszeresen bírálják a magyar jövedelemadó-rendszert, és progresszív adózást szorgalmaznak, ami a gyakorlatban magasabb jövedelemadót jelentene. A Tisza szakértői ehhez igazodva 22 és 33 százalékos adókulcsokat is fontolgatnak a jelenlegi 15 százalékos mellett, amivel már az átlagkeresetből élők is rosszabbul járnának”

– mondta Dömötör, majd hozzátette, súlyosbítja a helyzetet, hogy brüsszeli ajánlásokban vagyonadó bevezetése is szerepel, miközben a multinacionális cégek és bankok különadóinak csökkentését javasolják. A nyugdíjakról szólva felidézte, hogy az Európai Bizottság 2022-ben azért bírálta Magyarországot, mert a 13. havi nyugdíjat nem ideiglenesen vezette be.

Ez összhangban áll a Tisza Párt nyugdíjcsökkentési elképzeléseivel, amelyek a »degresszió« jelszava alatt bizonyos nyugdíjak csökkentését és a Nők 40 program megszüntetését is tartalmaznák”

– tette hozzá.

Az energiaárak kapcsán hangsúlyozta: a bizottság 2023-as ajánlásai a rezsicsökkentés megszüntetését sürgették, és a Tisza Párt EP-képviselője, a korábban az Európai Bizottságnál dolgozó Gerzsenyi Gabriella is úgy fogalmazott, hogy „hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”.

A többes szám első személy itt a tiszás képviselőre és az Európai Bizottságra vonatkozik. Ez is sokatmondó”

– mutatott rá.