– Úton vagyok Strasbourgba, plenáris ülés lesz – árulta el közösségi oldalára felöltött videójában Dömötör Csaba. A Fidesz parlamenti képviselője emlékeztetett: ez nem rendkívüli, mert közelednek a magyar országgyűlési választok. – Ilyenkor mindig az történik, hogy szövegeznek egy lejárató jelentést Magyarországról, amit nem sokkal a választás előtt fogadnak el – magyarázta.

Dömötör Csaba már úton van az uniós vitára, már megint Magyarország került célkeresztbe (Forrás: Facebook)

Elmondása szerint most már nem telik úgy el plenáris ülés, hogy ne szerveznének külön vitát Magyarországról. – Ma is lesz egy délután, a sorban a 34. Mindeközben nem engedték a vitát az ukrán korrupciós balhéról, százmilliárdok tűnhettek el, ott van többek között az aranyvécékben – emlékeztetett.

Dömötör Csaba rámutatott, ez kettős mérce

Felhívta a figyelmet arra is, a volt jogállamisági biztos pénzmosási vádjáról sem engedélyezték a vitát, nem sokkal ezelőtt még ő is ott minősítette a magyar demokráciát a többi képviselővel együtt, ahogy arról sem engedélyezték a vitát, hogyan szerezték be egész Európa számára a vakcinaszállítmányokat sms-ben. – Na, ezekről sosincs vita, Magyarországról mindig. Így megy ez, ott leszünk – zárta videóüzenetét Dömötör Csaba.