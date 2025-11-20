Dömötör Csaba: Vitázni sem lehet az EP-ben az ukrajnai korrupcióról 

Ugye óriási összegek tűnhettek el, ott vannak többek között az aranyvécékben. És ez az egész úgy jön az európai országokhoz, hogy Európa eddig 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött Ukrajnára és a háborúra, és mindezt megfejelnék további 100 milliárd euróval a következő hétéves költségvetésben. Szóval azért így jó lenne tudni, hogy hová mentek és hová tűnnek el az adófizetői pénzek. De a szokásos nagykoalíció, benne a Tisza-féle Néppárttal ezt leszavazta, erről nem lesz vita. Na de miről lesz vita? Na miről? Természetesen Magyarországról. A ki tudja, hányadik alkalommal. Így állunk, mi ott leszünk!