Dömötör Csaba: Vitázni sem lehet az EP-ben az ukrajnai korrupcióról 

Rendkívüli

Tragédia

Ukrajna

Tegnap, 14:07
Olvasási idő: 3 perc
Megakadályozták, nem lehet plenáris vita arról, hogy hová tűnnek az európai adófizetői pénzek Ukrajnában. Magyarországról viszont megint lesz vita. Már a harmincnegyedik! – közölte a Fidesz európai parlamenti képviselője.
UkrajnaHáború UkrajnábankorrupcióháborúDömötör Csaba

Eldőlt, hogy nem lesz vita az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrányról a plenáris ülésen, miért is lenne? – mondta Dömötör Csaba a videójában.

Dömötör Csaba (Forrás: Facebook)
Dömötör Csaba (Forrás: Facebook)

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette:

Ugye óriási összegek tűnhettek el, ott vannak többek között az aranyvécékben. És ez az egész úgy jön az európai országokhoz, hogy Európa eddig 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött Ukrajnára és a háborúra, és mindezt megfejelnék további 100 milliárd euróval a következő hétéves költségvetésben. Szóval azért így jó lenne tudni, hogy hová mentek és hová tűnnek el az adófizetői pénzek. De a szokásos nagykoalíció, benne a Tisza-féle Néppárttal ezt leszavazta, erről nem lesz vita. Na de miről lesz vita? Na miről? Természetesen Magyarországról. A ki tudja, hányadik alkalommal. Így állunk, mi ott leszünk!

– mondta Dömötör Csaba.

Biden-pénzek, USAID-hálózat, Telex-milliárdok – Tarr Zoltán szerint ezeket nem szabad bolygatni

 

