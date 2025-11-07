Donald Trump kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort

Donald Trump a Fehér Házban tartott találkozó elején azt mondta, hogy kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja.

Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Ház bejáratánál 2025. november 7-én (Forrás: Mediaworks)

Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort, akinek nagyon szigorú hozzáállása van a migrációhoz, és akitől a többi európai állam tanulhatna – vélekedett az amerikai elnök.

Donald Trump az orosz-ukrán háborúról azt mondta, a háború nem tört volna ki, ha akkoriban ő lett volna az elnök, csak megörökölte ezt a háborút, amelyet szerinte a nem túl távoli jövőben le fognak zárni. Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök megerősítette, hogy szeretne Budapesten béketalálkozót tartani, de azért nem most, mert úgy gondolja, nem történne semmi jelentős.