Rendkívüli

Zelenszkij váratlan bejelentést tett, Putyinról van szó

Fontos

Trump: Orbán Viktor nagyon jól vezeti az országát

Orbán Viktor

Donald Trump kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort

Kiváló és erős vezetőnek nevezte Orbán Viktort az amerikai elnök pénteken Washingtonban a magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélés kezdete előtt, újságírói kérdésekre válaszolva.
Donald Trump a Fehér Házban tartott találkozó elején azt mondta, hogy kedveli és tiszteli Orbán Viktort, aki jól vezeti Magyarországot, és szerinte sikeres lesz a következő választáson is, amelyen támogatni fogja.

Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Ház bejáratánál, 2025. november 7-én (kép forrása: Mediaworks)
Európa országai súlyos hibákat követtek el a bevándorlás ügyében, kivéve Orbán Viktort, akinek nagyon szigorú hozzáállása van a migrációhoz, és akitől a többi európai állam tanulhatna – vélekedett az amerikai elnök.

Donald Trump az orosz-ukrán háborúról azt mondta, a háború nem tört volna ki, ha akkoriban ő lett volna az elnök, csak megörökölte ezt a háborút, amelyet szerinte a nem túl távoli jövőben le fognak zárni. Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök megerősítette, hogy szeretne Budapesten béketalálkozót tartani, de azért nem most, mert úgy gondolja, nem történne semmi jelentős.

Orbán Viktor Washingtonban: A Nyugat nem egységes Ukrajna ügyében

 

