Ez Donald Trump véleménye Orbán Viktorról

„Az tény, hogy ő egy nagyszerű vezető, és mindenki tiszteli” – mondja el Donald Trump Orbán Viktorról egy rövid videóban, amelyet Menczer Tamás osztott meg Facebook-oldalán.

Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Ház főbejáratánál

Fotó: Anadolu / Anadolu

Donald Trump ezért is gondolja Orbán Viktorról, hogy nagyszerű vezető

A rövid videóban Donald Trump hangsúlyozta, Orbán Viktor, ellentétben más európai vezetőkkel, akik hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén, nem követte el ezeket a hibákat.

Az amerikai elnök hozzátette, Orbán Viktort kedveli és tiszteli, ahogyan fogalmazott: