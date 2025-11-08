Ez Donald Trump véleménye Orbán Viktorról

Az amerikai elnök nem fukarkodott a szavakkal, a jövőre nézve is tett megjegyzést. Donald Trump így látja a közelgő magyarországi választásokat – erről Menczer Tamás osztott meg Facebook-oldalán egy rövid videót.
„Az tény, hogy ő egy nagyszerű vezető, és mindenki tiszteli” – mondja el Donald Trump Orbán Viktorról egy rövid videóban, amelyet Menczer Tamás osztott meg Facebook-oldalán.
Donald Trump ezért is gondolja Orbán Viktorról, hogy nagyszerű vezető
A rövid videóban Donald Trump hangsúlyozta, Orbán Viktor, ellentétben más európai vezetőkkel, akik hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén, nem követte el ezeket a hibákat.
Az amerikai elnök hozzátette, Orbán Viktort kedveli és tiszteli, ahogyan fogalmazott:
„Ahogyan Magyarországot vezeti, helyesen vezeti, ezért lesz ő nagyon sikeres a következő választásokon.”
