Donald Trump

Ez Donald Trump véleménye Orbán Viktorról

Az amerikai elnök nem fukarkodott a szavakkal, a jövőre nézve is tett megjegyzést. Donald Trump így látja a közelgő magyarországi választásokat – erről Menczer Tamás osztott meg Facebook-oldalán egy rövid videót.
Donald Trump

„Az tény, hogy ő egy nagyszerű vezető, és mindenki tiszteli” – mondja el Donald Trump Orbán Viktorról egy rövid videóban, amelyet Menczer Tamás osztott meg Facebook-oldalán.

WASHINGTON DC, UNITED STATES - NOVEMBER 7: United States President Donald Trump greets the Hungarian Prime Minister Viktor Orban at the White House in Washington DC , November 7, 2025. (Photo by Celal Gunes/Anadolu via Getty Images)
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor miniszterelnököt a Fehér Ház főbejáratánál
Fotó: Anadolu / Anadolu

Donald Trump ezért is gondolja Orbán Viktorról, hogy nagyszerű vezető

A rövid videóban Donald Trump hangsúlyozta, Orbán Viktor, ellentétben más európai vezetőkkel, akik hatalmas hibákat követtek el a bevándorlás terén, nem követte el ezeket a hibákat.

Az amerikai elnök hozzátette, Orbán Viktort kedveli és tiszteli, ahogyan fogalmazott:

„Ahogyan Magyarországot vezeti, helyesen vezeti, ezért lesz ő nagyon sikeres a következő választásokon.”

 

