Donald Trump újra Orbán Viktorról beszélt! – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója közölt egy videórészletet, amelyben az Egyesült Államok elnöke a magyar kormányfőt dicséri, ahogy az illegális migrációt kezelte.

Donald Trump ismét Orbán Viktort méltatta egy interjúban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI)

– Nézze, Magyarország esetében van egy Orbán Viktor nevű ember, akit a többi vezető utál, de aki fantasztikus munkát végez. Tudja hány embert engedett be az országába? Nullát. Nincsenek problémái – fogalmazott Donald Trump.

Mint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor a tegnapi háborúellenes gyűlésen is beszélt a migrációról. – Én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket. Csak a testükön keresztül, vagy még úgysem – hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint Magyarország álláspontja világos és nem változik:

a kormány továbbra is elutasítja a bevándorlási kvótákat, a betelepítési terveket és minden olyan uniós elképzelést, amely az ország demográfiai, kulturális vagy biztonsági kockázatát növelné.

A gyűlésen elhangzott üzenet egyértelmű volt: a határvédelem nem alku tárgya, és Magyarország nem engedi, hogy mások döntsenek helyette arról, kik léphetnek be az országba.