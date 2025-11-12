Donald Trump ezt üzente az európai vezetőknek

„Amit tesznek, az rendkívül veszélyes”

Trump elnök kendőzetlenül beszélt az Európát sújtó migrációs válságról és a vezetők elhibázott döntéseiről:

Elárasztják Európát a világ minden tájáról érkező emberekkel, és Európa kezd más hellyé válni. Mindig azt mondom a vezetőknek: jobb, ha megállítjátok, különben nem marad Európa”

– figyelmeztetett az elnök, szembeállítva őket Magyarországgal, ami viszont alacsony bűnözési rátával működik, ugyanúgy, mint korábban is, mert megőrizte azt az állapotot, ahogyan lennie kell.