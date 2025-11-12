Hírlevél

Orbán Viktor

Donald Trump ezt üzente az európai vezetőknek

1 órája
A washingtoni találkozón az amerikai elnök ismét kiállt Orbán Viktor mellett, élesen bírálva az európai migrációs politikát – derül ki Orbán Balázs bejegyzéséből. Donald Trump szerint Magyarország példát mutatott a kontinensnek.
Orbán ViktorDonald TrumpEurópaMagyarországmigráció

Donald Trump a washingtoni csúcs során ismét méltatta Orbán Viktort és Magyarországot – erről a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs osztott meg videót. Az elnök szerint Európa súlyos hibát követett el a bevándorlás engedésével, miközben Magyarország a józan ész útját választotta, és megőrizte biztonságát. Trump úgy fogalmazott: 

Donald Trump
Donald Trump szerint Magyarországnak igaza volt a bevándorlás kérdésében
Forrás: MTI

Tisztelniük kellene Magyarországot és ezt a vezetőt, mert igaza volt a bevándorlás kérdésében.”

Trump szerint Európa zsákutcába jutott, de Orbán Viktornak van erre válasza

„Amit tesznek, az rendkívül veszélyes” 

Trump elnök kendőzetlenül beszélt az Európát sújtó migrációs válságról és a vezetők elhibázott döntéseiről: 

Elárasztják Európát a világ minden tájáról érkező emberekkel, és Európa kezd más hellyé válni. Mindig azt mondom a vezetőknek: jobb, ha megállítjátok, különben nem marad Európa”

– figyelmeztetett az elnök, szembeállítva őket Magyarországgal, ami viszont alacsony bűnözési rátával működik, ugyanúgy, mint korábban is, mert megőrizte azt az állapotot, ahogyan lennie kell. 

