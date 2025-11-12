Donald Trump ezt üzente az európai vezetőknek

Donald Trump a washingtoni csúcs során ismét méltatta Orbán Viktort és Magyarországot – erről a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs osztott meg videót. Az elnök szerint Európa súlyos hibát követett el a bevándorlás engedésével, miközben Magyarország a józan ész útját választotta, és megőrizte biztonságát. Trump úgy fogalmazott:
Tisztelniük kellene Magyarországot és ezt a vezetőt, mert igaza volt a bevándorlás kérdésében.”
„Amit tesznek, az rendkívül veszélyes”
Trump elnök kendőzetlenül beszélt az Európát sújtó migrációs válságról és a vezetők elhibázott döntéseiről:
Elárasztják Európát a világ minden tájáról érkező emberekkel, és Európa kezd más hellyé válni. Mindig azt mondom a vezetőknek: jobb, ha megállítjátok, különben nem marad Európa”
– figyelmeztetett az elnök, szembeállítva őket Magyarországgal, ami viszont alacsony bűnözési rátával működik, ugyanúgy, mint korábban is, mert megőrizte azt az állapotot, ahogyan lennie kell.