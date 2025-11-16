„Mint visszahívott csirkemellet árulni” – Dopeman keményen kiosztotta Magyar Pétert

„Lemegy Győrbe Orbánt üldözni, és az amúgy is rém fárasztó szónoklata végén felszólítja a közönséget, hogy kétszázezer adat kiszivárgása után töltse le az appját” – mutatott rá Magyar Péter győri rendezvénye kapcsán Dopeman. A rapper állítását közösségi oldalán egy csípős hasonlattal is szemléltette, mennyire is abszurd, amit a Tisza Párt elnöke kért híveitől.
A rapper állítását egy hasonlattal is szemléltette:olyan, mintha a multi arra kérne, hogy vedd meg a szalmonella miatt visszavont csirkemellet. „És tapsolnak hozzá” – jegyezte meg szarkasztikusan, utalva Magyar Péter híveire.
