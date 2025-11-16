„Mint visszahívott csirkemellet árulni” – Dopeman keményen kiosztotta Magyar Pétert

Szellemesen tette helyre közösségi oldalán Dopeman Magyar Péter győri performanszát – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A rapper bejegyzésében rámutatott: „Lemegy Győrbe Orbánt üldözni, és az amúgy is rém fárasztó szónoklata végén felszólítja a közönséget, hogy kétszázezer adat kiszivárgása után töltse le az appját”

Dopeman szellemes módon tette helyre a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A rapper állítását egy hasonlattal is szemléltette:olyan, mintha a multi arra kérne, hogy vedd meg a szalmonella miatt visszavont csirkemellet. „És tapsolnak hozzá” – jegyezte meg szarkasztikusan, utalva Magyar Péter híveire.