Dopeman

„Mint visszahívott csirkemellet árulni” – Dopeman keményen kiosztotta Magyar Pétert

„Lemegy Győrbe Orbánt üldözni, és az amúgy is rém fárasztó szónoklata végén felszólítja a közönséget, hogy kétszázezer adat kiszivárgása után töltse le az appját” – mutatott rá Magyar Péter győri rendezvénye kapcsán Dopeman. A rapper állítását közösségi oldalán egy csípős hasonlattal is szemléltette, mennyire is abszurd, amit a Tisza Párt elnöke kért híveitől.
DopemanTisza PártMagyar Péter

Szellemesen tette helyre közösségi oldalán Dopeman Magyar Péter győri performanszát – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A rapper bejegyzésében rámutatott: „Lemegy Győrbe Orbánt üldözni, és az amúgy is rém fárasztó szónoklata végén felszólítja a közönséget, hogy kétszázezer adat kiszivárgása után töltse le az appját”

Dopeman szellemes módon tette helyre a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert (Fotó: Hatlaczki Balázs)
A rapper állítását egy hasonlattal is szemléltette:olyan, mintha a multi arra kérne, hogy vedd meg a szalmonella miatt visszavont csirkemellet. „És tapsolnak hozzá” – jegyezte meg szarkasztikusan, utalva Magyar Péter híveire.

 

