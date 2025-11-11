Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett: lezuhant egy török repülőgép Azerbajdzsánban

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Magyar Péter

Balhéra készülnek a tiszások a győri DPK-találkozón

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Magyar Péter újabb akcióra készül: a győri Digitális Polgári Kör-találkozóra szervez rá saját eseményt, hogy elterelje a figyelmet a párt gyengülő támogatottságáról – írta meg a Magyar Nemzet. Források szerint buszokkal és kisbuszokkal szállítaná Győrbe az aktivistákat, hogy tömeget és konfliktust generáljon.
Magyar PéteraktivistaTisza PártDigitális Polgári Kördpkbotrány

Magyar Péternek elfogytak az ötletei, így új stratégiát választott: botrányt gyárt, ahol csak lehet – állítják a Magyar Nemzet forrásai. A Tisza Párt elnöke a fővárosi Tisza-szigetek segítségével szervezi rá saját rendezvényét a szombati győri DPK-találkozóra, ahol minden jel szerint provokációra készül. 

DPK-találkozó
Bizonyos források szerint Magyar Péter botrányokozásra készül a győri DPK-találkozón
Fotó: Mirkó István

A cél, hogy Győrben akkora balhé kerekedjen, amivel végre meg tud nyerni legalább egy napot” 

– fogalmazott egy informátor, aki szerint Magyar Péter személyesen is megpróbál majd bejutni a DPK eseményére, hogy a miniszterelnököt „gyávának” nevezze.

Számháborút akar nyerni

A lap információi szerint Budapestről szervezetten, autókkal és kisbuszokkal szállítják a Tisza Párt aktivistáit vidéki helyszínekre. Minden településen több embert akarnak felmutatni, mint amennyien a polgári körök rendezvényein megjelennek. Több vidéki Tisza-sziget inaktív, így a budapesti tagság mozgósításával próbálják pótolni a hiányzó tömeget.

A Tisza Párt elnöke minden eszközt bevet, hogy nagyobbnak látszódjon a valóságos támogatottságánál.

A nemzeti ünnep után Magyar Péterék országjárása kifulladt, új politikai üzenetük nincs – közölte a lap. Az elnökség ezért döntött úgy, hogy a Fidesz útját követik, és minden helyszínen konfrontációt keresnek. 

Kocsis Máté szerint Magyar Péter és az etika nem fér meg egy lapon

Elfogytak az ötletek, maradt a provokáció

A Tisza Párt stratégiája most már egyértelmű: minél több helyszínen botrányt generálni, hogy Magyar Péter neve a címlapokon maradjon. A forrás szerint:

Ha nincs téma, csinálni kell egyet. A balhéval legalább bekerül a hírekbe.” 

A forrás szerint a Tisza-vezető még azokon a rendezvényeken is megjelenne, ahol a miniszterelnök is részt vesz, és tudatosan provokálná a helyszíni szervezőket. 

Orbánt gyávának akarja nevezni arra hivatkozva, hogy nem áll ki vele vitázni” 

– mondta az informátor, hozzátéve: a Tisza Párt számára már nem a tartalom, hanem a botrány vált politikai eszközzé.
 

