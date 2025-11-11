Balhéra készülnek a tiszások a győri DPK-találkozón

Magyar Péternek elfogytak az ötletei, így új stratégiát választott: botrányt gyárt, ahol csak lehet – állítják a Magyar Nemzet forrásai. A Tisza Párt elnöke a fővárosi Tisza-szigetek segítségével szervezi rá saját rendezvényét a szombati győri DPK-találkozóra, ahol minden jel szerint provokációra készül.

Bizonyos források szerint Magyar Péter botrányokozásra készül a győri DPK-találkozón

Fotó: Mirkó István

A cél, hogy Győrben akkora balhé kerekedjen, amivel végre meg tud nyerni legalább egy napot”

– fogalmazott egy informátor, aki szerint Magyar Péter személyesen is megpróbál majd bejutni a DPK eseményére, hogy a miniszterelnököt „gyávának” nevezze.

Számháborút akar nyerni

A lap információi szerint Budapestről szervezetten, autókkal és kisbuszokkal szállítják a Tisza Párt aktivistáit vidéki helyszínekre. Minden településen több embert akarnak felmutatni, mint amennyien a polgári körök rendezvényein megjelennek. Több vidéki Tisza-sziget inaktív, így a budapesti tagság mozgósításával próbálják pótolni a hiányzó tömeget.

A Tisza Párt elnöke minden eszközt bevet, hogy nagyobbnak látszódjon a valóságos támogatottságánál.

A nemzeti ünnep után Magyar Péterék országjárása kifulladt, új politikai üzenetük nincs – közölte a lap. Az elnökség ezért döntött úgy, hogy a Fidesz útját követik, és minden helyszínen konfrontációt keresnek.