Balhéra készülnek a tiszások a győri DPK-találkozón

Magyar Péternek elfogytak az ötletei, így új stratégiát választott: botrányt gyárt, ahol csak lehet – állítják a Magyar Nemzet forrásai. A Tisza Párt elnöke a fővárosi Tisza-szigetek segítségével szervezi rá saját rendezvényét a szombati győri DPK-találkozóra, ahol minden jel szerint provokációra készül.
A cél, hogy Győrben akkora balhé kerekedjen, amivel végre meg tud nyerni legalább egy napot”
– fogalmazott egy informátor, aki szerint Magyar Péter személyesen is megpróbál majd bejutni a DPK eseményére, hogy a miniszterelnököt „gyávának” nevezze.
Számháborút akar nyerni
A lap információi szerint Budapestről szervezetten, autókkal és kisbuszokkal szállítják a Tisza Párt aktivistáit vidéki helyszínekre. Minden településen több embert akarnak felmutatni, mint amennyien a polgári körök rendezvényein megjelennek. Több vidéki Tisza-sziget inaktív, így a budapesti tagság mozgósításával próbálják pótolni a hiányzó tömeget.
A Tisza Párt elnöke minden eszközt bevet, hogy nagyobbnak látszódjon a valóságos támogatottságánál.
A nemzeti ünnep után Magyar Péterék országjárása kifulladt, új politikai üzenetük nincs – közölte a lap. Az elnökség ezért döntött úgy, hogy a Fidesz útját követik, és minden helyszínen konfrontációt keresnek.
Elfogytak az ötletek, maradt a provokáció
A Tisza Párt stratégiája most már egyértelmű: minél több helyszínen botrányt generálni, hogy Magyar Péter neve a címlapokon maradjon. A forrás szerint:
Ha nincs téma, csinálni kell egyet. A balhéval legalább bekerül a hírekbe.”
A forrás szerint a Tisza-vezető még azokon a rendezvényeken is megjelenne, ahol a miniszterelnök is részt vesz, és tudatosan provokálná a helyszíni szervezőket.
Orbánt gyávának akarja nevezni arra hivatkozva, hogy nem áll ki vele vitázni”
– mondta az informátor, hozzátéve: a Tisza Párt számára már nem a tartalom, hanem a botrány vált politikai eszközzé.