DPK

Elrajtolt a DPK webshop – meglepő céllal

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Megnyílt a DPK webshop, ahol már elérhető az Orbán Viktor által firkantott ikonikus rajz is. A teljes bevételt a Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampány kapja.
DPKmagyar webshopOrbán Viktorfirka

A Digitális Polgári Körök bejelentette: elindult a DPK webshop, amelynek legnagyobb szenzációja kétségtelenül az a rajz, amelyet Orbán Viktor készített Rónai Egon interjúja közben. A firka villámgyorsan kultstátuszba emelkedett, a DPK pedig úgy döntött, hogy a belőle származó bevételt teljes egészében jótékony célra fordítja. 

DPK webshop
DPK webshop indul, főszerepben Orbán Viktor rajzával
Forrás: Forbes

Minden egyes vásárlás a Jónak lenni jó! kampányt erősíti” 

hangsúlyozták a szervezők.

 

