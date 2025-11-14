Elrajtolt a DPK webshop – meglepő céllal

A Digitális Polgári Körök bejelentette: elindult a DPK webshop, amelynek legnagyobb szenzációja kétségtelenül az a rajz, amelyet Orbán Viktor készített Rónai Egon interjúja közben. A firka villámgyorsan kultstátuszba emelkedett, a DPK pedig úgy döntött, hogy a belőle származó bevételt teljes egészében jótékony célra fordítja.

DPK webshop indul, főszerepben Orbán Viktor rajzával

Forrás: Forbes

Minden egyes vásárlás a Jónak lenni jó! kampányt erősíti”

– hangsúlyozták a szervezők.