Dühöng Zelenszkij: itt az újabb aljas támadása Magyarország ellen - videó

Zelenszkij és az uniós intézmények „szét akarják verni” a Donald Trump és Orbán Viktor között létrejött megállapodást – figyelmeztetett Menczer Tamás. Állításának alapját nem más adta, mint egy videó, ahol az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot és a magyarokat:
Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.”
Menczer szerint a magyar kormányfő elérte Washingtonban, hogy Magyarországon maradjanak az alacsony energiaárak, és ha a megállapodást „leszedi” valaki, az 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit hozhat magyar családokra.
Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért!
A politikus nem kertelt:
Fel kell készülnünk arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek.”
Ugyanakkor hozzátette, hogy a kormány minden erejével védeni fogja a Trump-Orbán megállapodás eredményeit, a rezsicsökkentést és Európa legalacsonyabb energiaárait.