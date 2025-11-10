Hírlevél

Rendkívüli!

Kész! Ennyi volt: Zelenszkij nem éli meg a karácsonyt

Ezt látnia kell!

Orbán Viktor kíméletlenül elmondta a véleményét

Menczer Tamás

Dühöng Zelenszkij: itt az újabb aljas támadása Magyarország ellen - videó

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán elnök és az uniós vezetők nem tudják elfogadni, hogy Magyarországon maradnak az alacsony energiaárak – figyelmeztetett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás úgy fogalmazott: „brutális és folyamatos támadásokra kell felkészülni” mind Zelenszkij, mind Brüsszel részéről.
Menczer TamásfenyegetésenergiaárakVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij és az uniós intézmények „szét akarják verni” a Donald Trump és Orbán Viktor között létrejött megállapodást – figyelmeztetett Menczer Tamás. Állításának alapját nem más adta, mint egy videó, ahol az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot és a magyarokat:

Zelenszkij
Menczer: Zelenszkij fenyegeti Magyarországot
Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.”

Menczer szerint a magyar kormányfő elérte Washingtonban, hogy Magyarországon maradjanak az alacsony energiaárak, és ha a megállapodást „leszedi” valaki, az 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit hozhat magyar családokra. 

Lázár János: Megvédtük a rezsicsökkentést, megvédtük a magyar embereket!

Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért!

A politikus nem kertelt: 

Fel kell készülnünk arra, hogy a Trump-Orbán megállapodás után a brüsszeli és az ukrán támadások brutálisak és folyamatosak lesznek.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a kormány minden erejével védeni fogja a Trump-Orbán megállapodás eredményeit, a rezsicsökkentést és Európa legalacsonyabb energiaárait.

