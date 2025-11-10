Dühöng Zelenszkij: itt az újabb aljas támadása Magyarország ellen - videó

Zelenszkij és az uniós intézmények „szét akarják verni” a Donald Trump és Orbán Viktor között létrejött megállapodást – figyelmeztetett Menczer Tamás. Állításának alapját nem más adta, mint egy videó, ahol az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot és a magyarokat:

Menczer: Zelenszkij fenyegeti Magyarországot

Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon.”

Menczer szerint a magyar kormányfő elérte Washingtonban, hogy Magyarországon maradjanak az alacsony energiaárak, és ha a megállapodást „leszedi” valaki, az 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit hozhat magyar családokra.