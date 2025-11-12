A Tisza egészségügyi szakértője ismét megfutamodott a szakmai vita elől

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakértője nem jelent meg azon az élő vitán, amelyet az egészségügy jövőjéről szerettek volna folytatni a Mandiner szervezésében.

Újabb alkalommal nem vállalta a nyílt vitát a Tisza Párt egészségügyi szakértője, Hegedűs Zsolt - számolt be Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán (Kép forrása: YouTube)

A Tisza Párt titokban tartja, hogy valójában mit tervez az egészségüggyel

A Tisza szakértője megint meghátrált a vita elől. Az élő szakpolitikai vita sajnos megint elmaradt, mert a TISZA szakértője, Hegedűs Zsolt most sem érzett magában elég bátorságot, hogy eljöjjön”

- fogalmazott Takács Péter.

Az államtitkár szerint ezzel újabb lehetőséget szalasztott el az ellenzék arra, hogy világosan bemutassa programját, és válaszoljon a magyar embereket érintő alapvető kérdésekre.

Így aztán nem tudhattuk meg, mire készül valójában a TISZA az egészségügyben”

- írta az államtitkár, aki a bejegyzésében felsorolta azokat a konkrét kérdéseket, amelyekre a kormányzati oldal választ várt, de a Tisza Párt részéről ismét nem érkezett érdemi válasz:

„Hol és miből épülnének a szuperkórházak?”

„A városi kórházak közül melyeket zárnák be, hogy ellássák orvossal és szakdolgozóval a szuperkórházakat?”

„Megszüntetnék-e a háziorvosi ügyeletet, ahogyan az Nagykanizsán elhangzott?”

„Valóban a fizetős egészségügyben hisznek, ahogyan több szakértőjük elmondta?”

„Teret adnának-e a magánbiztosítóknak, ezzel gazdagok és szegények egészségügyére szakítva a rendszert?”

Az államtitkár szerint ezek a kérdések minden magyar családot érintenek, hiszen az egészségügyi ellátás nem politikai játék, hanem a mindennapi biztonság egyik legfontosabb pillére.

Ezekre a fontos kérdésekre ma is hiába vártuk a választ”

- írta Takács Péter.