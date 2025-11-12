A Tisza egészségügyi szakértője ismét megfutamodott a szakmai vita elől

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakértője nem jelent meg azon az élő vitán, amelyet az egészségügy jövőjéről szerettek volna folytatni a Mandiner szervezésében.
A Tisza Párt titokban tartja, hogy valójában mit tervez az egészségüggyel
A Tisza szakértője megint meghátrált a vita elől. Az élő szakpolitikai vita sajnos megint elmaradt, mert a TISZA szakértője, Hegedűs Zsolt most sem érzett magában elég bátorságot, hogy eljöjjön”
- fogalmazott Takács Péter.
Az államtitkár szerint ezzel újabb lehetőséget szalasztott el az ellenzék arra, hogy világosan bemutassa programját, és válaszoljon a magyar embereket érintő alapvető kérdésekre.
Így aztán nem tudhattuk meg, mire készül valójában a TISZA az egészségügyben”
- írta az államtitkár, aki a bejegyzésében felsorolta azokat a konkrét kérdéseket, amelyekre a kormányzati oldal választ várt, de a Tisza Párt részéről ismét nem érkezett érdemi válasz:
- „Hol és miből épülnének a szuperkórházak?”
- „A városi kórházak közül melyeket zárnák be, hogy ellássák orvossal és szakdolgozóval a szuperkórházakat?”
- „Megszüntetnék-e a háziorvosi ügyeletet, ahogyan az Nagykanizsán elhangzott?”
- „Valóban a fizetős egészségügyben hisznek, ahogyan több szakértőjük elmondta?”
- „Teret adnának-e a magánbiztosítóknak, ezzel gazdagok és szegények egészségügyére szakítva a rendszert?”
Az államtitkár szerint ezek a kérdések minden magyar családot érintenek, hiszen az egészségügyi ellátás nem politikai játék, hanem a mindennapi biztonság egyik legfontosabb pillére.
Ezekre a fontos kérdésekre ma is hiába vártuk a választ”
- írta Takács Péter.
Takács Péter a korábbi megszólalásaiban hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is a közfinanszírozású, mindenki számára hozzáférhető egészségügyi rendszerben hisz, míg a Tisza Párt szakértői nyilatkozataiból az derül ki, hogy ők fizetős modellt és magánbiztosítói befolyást vezetnének be.