Hatalmas összeggel tolja meg az egyetemi kutatásokat jövőre a kormány, mutatjuk a számokat!

Több mint 460 milliárd forintot biztosít jövőre a kormány kutatásra és innovációra, ebből 120 milliárd forintot biztosít a magyar egyetemi kutatások, és azok piaci hasznosításának ösztönzésére a pénteken elfogadott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alap 2026. programstratégia alapján – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

Hankó Balázs bejelentése szerint a kormány jövőre 120 milliárd forintot biztosít magyar egyetemi kutatásokra (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Hankó Balázs a magyar kutatás további erősítését nevezte fő feladatnak, a pályázatokat a következő hetekben meghirdetik. Közlése szerint a programcsomagot a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács megtárgyalta, javaslatuk alapján a 120 milliárd forintból 40 milliárd forintos kerettel folytatódik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program. A teljes, innovációra és kutatásra rendelkezésre álló 460 milliárd forintos keretösszegből 340 milliárd forint a magyar vállalatokat támogatja. A fennmaradó 120 milliárd forintos keretösszeg négy kiemelt célt szolgál:

a kiválósági alapú kutatásokat, a nemzetközi kutatási támogatásokat, a misszióvezérelt kutatási támogatásokat, valamint a kiváló magyar kutatások gazdasági hasznosítását.

Folytatódik a HU-rizon program

Hankó Balázs ismertetése szerint a magyar egyetemek nemzetközi kapcsolódását is szeretnék támogatni, mivel Brüsszel a Horizont programból jogtalanul zárta ki a magyar egyetemeket, és az egyetemistákat. A magyar kormány ezért tavaly elindította a HU-rizont programot, amely jövőre is folytatódik, minimum 8 milliárd forintos kerettel.

A programban olyan világvezető egyetemek végeznek közös kutatásokat a magyar egyetemekkel, mint a Stanford, a Yale, a Cambridge, és az University of Singapore

– emelte ki.

Hozzátette, mindemellett stratégiai együttműködési megállapodásokat kötnek kutatási területen a Nyugat-Balkán, Közép-Ázsia, és a türk világ irányába. A misszióvezérelt kutatásokra 20 milliárd forintot fordítanak jövőre, ebből kiemelte a mesterségesintelligencia-kutatásokat. Kockázati tőkeprogramokat is indítanak, az élettudományi innovatív vállalkozások támogatására – közölte a tárcavezető.