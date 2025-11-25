Hírlevél

Rendkívüli

Fontos üzenetet küldött Orbán Viktor – ezt önnek is látnia kell

ERASMUS program

Itt van a legújabb brüsszeli agymenés

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az új Erasmus-szabályozásra csak akkor mondunk igent, ha a magyar egyetemisták ismét részt vehetnek az Erasmus-programban, hiszen az a magyar fiatalok jogos jussa – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs az akadémiai szabadságjogokról rendezett konferenciára utazott Strasbourgba, majd Brüsszelben folytat tárgyalásokat az Erasmusról.
ERASMUS programBrüsszelHankó Balázsösztöndíjprogramegyetem

Hankó Balázs korábban az M1-en kifejtette: jogtalannak tartja az Európai Bizottságnak azt a döntését, hogy a magyar diákokat kizárják az Erasmus-programból. A magyar kormány ugyanis végrehajtotta a Brüsszel által kért jogszabály-módosítást, és bevezette a Bizottság által kért szabályozókat.

Hankó Balázs
Hankó Balázs nagy csatára számít Strasbourgban, majd Brüsszelben az Erasmus-program kapcsán (forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Jelezte, hogy az egyetemi fenntartó testületekben korábban 105 tagból 13 volt politikus, akik két hónapon belül lemondtak. 

A miniszter szerint a bizottságnak erre joga sem lett volna, mert az oktatás nem európai harmonizált hatáskör, hanem nemzeti hatáskör.

Hankó Balázs közölte, a magyar egyetemek szenátusi tagjai 87 százalékban támogatják a magyar rendszert, így amit Brüsszel csinál, az szembe megy a magyar egyetemek döntéseivel.

A miniszter az M1-nek adott interjúban azt is kifogásolta, hogy

 a brüsszeli javaslat szerint észak-afrikai és palesztin egyetemeket is bevonnának az Erasmus-programba, 

ezzel 350 ezer Európán kívüli fiatal érkezne az európai egyetemekre.

 

