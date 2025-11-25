Itt van a legújabb brüsszeli agymenés

Hankó Balázs korábban az M1-en kifejtette: jogtalannak tartja az Európai Bizottságnak azt a döntését, hogy a magyar diákokat kizárják az Erasmus-programból. A magyar kormány ugyanis végrehajtotta a Brüsszel által kért jogszabály-módosítást, és bevezette a Bizottság által kért szabályozókat.

Hankó Balázs nagy csatára számít Strasbourgban, majd Brüsszelben az Erasmus-program kapcsán (forrás: Facebook/Hankó Balázs)

Jelezte, hogy az egyetemi fenntartó testületekben korábban 105 tagból 13 volt politikus, akik két hónapon belül lemondtak.

A miniszter szerint a bizottságnak erre joga sem lett volna, mert az oktatás nem európai harmonizált hatáskör, hanem nemzeti hatáskör.

Hankó Balázs közölte, a magyar egyetemek szenátusi tagjai 87 százalékban támogatják a magyar rendszert, így amit Brüsszel csinál, az szembe megy a magyar egyetemek döntéseivel.

A miniszter az M1-nek adott interjúban azt is kifogásolta, hogy

a brüsszeli javaslat szerint észak-afrikai és palesztin egyetemeket is bevonnának az Erasmus-programba,

ezzel 350 ezer Európán kívüli fiatal érkezne az európai egyetemekre.