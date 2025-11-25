Itt van a legújabb brüsszeli agymenés

Hankó Balázs korábban az M1-en kifejtette: jogtalannak tartja az Európai Bizottságnak azt a döntését, hogy a magyar diákokat kizárják az Erasmus-programból. A magyar kormány ugyanis végrehajtotta a Brüsszel által kért jogszabály-módosítást, és bevezette a Bizottság által kért szabályozókat.
Jelezte, hogy az egyetemi fenntartó testületekben korábban 105 tagból 13 volt politikus, akik két hónapon belül lemondtak.
A miniszter szerint a bizottságnak erre joga sem lett volna, mert az oktatás nem európai harmonizált hatáskör, hanem nemzeti hatáskör.
Hankó Balázs közölte, a magyar egyetemek szenátusi tagjai 87 százalékban támogatják a magyar rendszert, így amit Brüsszel csinál, az szembe megy a magyar egyetemek döntéseivel.
A miniszter az M1-nek adott interjúban azt is kifogásolta, hogy
a brüsszeli javaslat szerint észak-afrikai és palesztin egyetemeket is bevonnának az Erasmus-programba,
ezzel 350 ezer Európán kívüli fiatal érkezne az európai egyetemekre.