Takács Péter: Folytatódnak a kórházi fejlesztések!

A magyar kormány több mint 3 milliárd forintot biztosít kórházak fejlesztésére, többek között jutni fog belőle Ceglédre, Orosházára, Esztergomba – jelentette be a jó hírt Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán.
Takács Péter karcagi tartózkodása alatt jelentette be, hogy újabb összegeket jutnak az egészségügybe, mely hamarosan a közlönyben is megjelenik.
A pénz nem csak ingatlanfejlesztésre fordítható, hanem orvosi eszközök beszerzésére is fel lehet használni.
Jó hír ez a magyar kórházaknak, a magyar egészségügyi dolgozóknak és a magyar betegeknek is”
– zárta gondolatait Takács Péter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!