Rendkívüli

Tragédia

Takács Péter

Takács Péter: Folytatódnak a kórházi fejlesztések!

2025. november 19. 18:02
Olvasási idő: 2 perc
A magyar kormány több mint 3 milliárd forintot biztosít kórházak fejlesztésére, többek között jutni fog belőle Ceglédre, Orosházára, Esztergomba – jelentette be a jó hírt Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán.
Takács Péter karcagi tartózkodása alatt jelentette be, hogy újabb összegeket jutnak az egészségügybe, mely hamarosan a közlönyben is megjelenik.

Budapest, 2025. április 2.
Takács Péter. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A pénz nem csak ingatlanfejlesztésre fordítható, hanem orvosi eszközök beszerzésére is fel lehet használni.

Jó hír ez a magyar kórházaknak, a magyar egészségügyi dolgozóknak és a magyar betegeknek is”

 – zárta gondolatait Takács Péter.

 

