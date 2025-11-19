Takács Péter: Folytatódnak a kórházi fejlesztések!

A magyar kormány több mint 3 milliárd forintot biztosít kórházak fejlesztésére, többek között jutni fog belőle Ceglédre, Orosházára, Esztergomba – jelentette be a jó hírt Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán.

Takács Péter karcagi tartózkodása alatt jelentette be, hogy újabb összegeket jutnak az egészségügybe, mely hamarosan a közlönyben is megjelenik. Takács Péter. Fotó: MTI/Máthé Zoltán A pénz nem csak ingatlanfejlesztésre fordítható, hanem orvosi eszközök beszerzésére is fel lehet használni. Jó hír ez a magyar kórházaknak, a magyar egészségügyi dolgozóknak és a magyar betegeknek is” – zárta gondolatait Takács Péter.

