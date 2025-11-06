Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

Megrázó!

Kiderült: ezt mondta nagymamája a vonatbalesetben szörnyethalt fiatal lánynak

Csuhaj Ildikó

Elképesztő: kiderült, hol folytatja karrierjét Csuhaj Ildikó

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Útban Washington felé egy ismerős „hang” készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel a Wizz Air különgépén. A kérdező Csuhaj Ildikó, aki immár a Kossuth Rádió riportereként dolgozik a közmédiánál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csuhaj Ildikókossuth rádióújságíróközmédiariporter

A Kormányinfó sajtótájékoztatókon látható aktivitásáról is ismert Csuhaj Ildikó szeptember 1-jével távozott addigi munkahelyéről, az ATV-től. Mint akkor megírtuk, több mint nyolc év után, közös megegyezéssel váltak el egymástól az újságíró és a televízió útjai.

20230728 Esztergom Mathias Corvinus Collegium MCC Feszt fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet képen: Csuhaj Ildikó az ATV főmunkatársa
Csuhaj Ildikó részt vesz egy panelbeszélgetésen a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten, 2025 júliusában (Fotó: Havran Zoltán)

A Kossuth Rádió Facebook-oldalára feltöltött rövid videó alapján vége a találgatásoknak: 

Csuhaj Ildikó novembertől a közmédiánál folytatja pályafutását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!