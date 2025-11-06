Elképesztő: kiderült, hol folytatja karrierjét Csuhaj Ildikó

Útban Washington felé egy ismerős „hang” készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel a Wizz Air különgépén. A kérdező Csuhaj Ildikó, aki immár a Kossuth Rádió riportereként dolgozik a közmédiánál.
A Kormányinfó sajtótájékoztatókon látható aktivitásáról is ismert Csuhaj Ildikó szeptember 1-jével távozott addigi munkahelyéről, az ATV-től. Mint akkor megírtuk, több mint nyolc év után, közös megegyezéssel váltak el egymástól az újságíró és a televízió útjai.
A Kossuth Rádió Facebook-oldalára feltöltött rövid videó alapján vége a találgatásoknak:
Csuhaj Ildikó novembertől a közmédiánál folytatja pályafutását.
