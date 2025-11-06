Elképesztő: kiderült, hol folytatja karrierjét Csuhaj Ildikó

A Kormányinfó sajtótájékoztatókon látható aktivitásáról is ismert Csuhaj Ildikó szeptember 1-jével távozott addigi munkahelyéről, az ATV-től. Mint akkor megírtuk, több mint nyolc év után, közös megegyezéssel váltak el egymástól az újságíró és a televízió útjai.

Csuhaj Ildikó részt vesz egy panelbeszélgetésen a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten, 2025 júliusában (Fotó: Havran Zoltán)

A Kossuth Rádió Facebook-oldalára feltöltött rövid videó alapján vége a találgatásoknak: