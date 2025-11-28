Gulyás Gergely: A háborúpárti Európa mellett elhúzott a valóság

A kormány úgy gondolja, hogy az Európai Unió egy téves politikát folytat, és még az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése óta folytatott béke iránti politikája sem változtatta meg az Európai Unió téves célkitűzését – mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzésében.

Gulyás Gergely (j) Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón Budapesten, 2025. oktber 30-án (Fotó: Mirkó István)

Fotó: Mirkó István

Gulyás Gergely: Ide vezetett az Európai Unió politikája

A miniszter szerint Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére Európa az, akinek a cselekedetei a háború meghosszabbítása irányába hatnak. Gulyás Gergely felhívta arra is a figyelmet, hogy az a politika, amelyet az Európai Unió folytatott, oda vezetett, hogy

meg sem hívják Európát a béketárgyalásokra, legfeljebb „az előszobában kapnak helyet” az Európai Unió képviselői.

A politikus rámutatott, Európa érdeke, hogy

a háború lezáruljon,

megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák azt, hogy háború újból ne törjön ki,

az amerikaiakkal a NATO szövetségeseként egy olyan erős katonai szövetséget tartsunk fenn, amely a lehető legnagyobb elérhető biztonságot garantálja ma a világban.

„Úgy látjuk, hogy az európai vezetők a háborút akarják meghosszabbítani és finanszírozni.

Magyarország ennek ellenáll, nem a háborút akarja pénzelni, hanem a békéhez akar hozzájárulni, és mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a béke a lehető leghamarabb létrejöjjön”

– szögezte le.