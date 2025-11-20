Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

energetikai

Energetikai fejlesztést adott át a miniszter Gödöllőn

22 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez a 2700 négyzetméteres, 1,1 milliárd forintból megvalósult modern központi elosztóbázis nem csupán egy épület, hanem kiemelkedő fejlesztés is a kelet-magyarországi régió logisztikájában, technológiájában és ellátásbiztonságában. A beruházás jól szimbolizálja azt, hogy Magyarország régiói a legkorszerűbb technológiákat, stabil munkahelyeket és fejlődési lehetőséget kapnak, miközben a közösségek életminősége és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül – közölte Hankó Balázs.
Link másolása
Vágólapra másolva!
energetikaiOPUS EnergetikagázhálózatiraktárépületHankó Balázs

Csütörtökön Gödöllőn hivatalosan is átadtuk az OPUS Energetika legújabb, országosan is egyedülálló gázhálózati raktárépületét – közölte Hankó Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Energetikai fejlesztést adott át Hankó Balázs innovációs miniszter Gödöllőn
Energetikai fejlesztést adott át Hankó Balázs innovációs miniszter Gödöllőn

Az innovációs miniszter hozzátette:

Ez a 2700 négyzetméteres, 1,1 milliárd forintból megvalósult modern központi elosztóbázis nem csupán egy épület, hanem kiemelkedő fejlesztés is a kelet-magyarországi régió logisztikájában, technológiájában és ellátásbiztonságában. A beruházás jól szimbolizálja azt, hogy Magyarország régiói a legkorszerűbb technológiákat, stabil munkahelyeket és fejlődési lehetőséget kapnak, miközben a közösségek életminősége és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben Gödöllőn, hogy együttműködéssel, felelős gondolkodással és stratégiai beruházásokkal alapozzuk meg a jövő Magyarországát – közölte Hankó Balázs.

Biden-pénzek, USAID-hálózat, Telex-milliárdok – Tarr Zoltán szerint ezeket nem szabad bolygatni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!