Energetikai fejlesztést adott át a miniszter Gödöllőn

Csütörtökön Gödöllőn hivatalosan is átadtuk az OPUS Energetika legújabb, országosan is egyedülálló gázhálózati raktárépületét – közölte Hankó Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Ez a 2700 négyzetméteres, 1,1 milliárd forintból megvalósult modern központi elosztóbázis nem csupán egy épület, hanem kiemelkedő fejlesztés is a kelet-magyarországi régió logisztikájában, technológiájában és ellátásbiztonságában. A beruházás jól szimbolizálja azt, hogy Magyarország régiói a legkorszerűbb technológiákat, stabil munkahelyeket és fejlődési lehetőséget kapnak, miközben a közösségek életminősége és a jövő iránti felelősség valóban fókuszba kerül. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben Gödöllőn, hogy együttműködéssel, felelős gondolkodással és stratégiai beruházásokkal alapozzuk meg a jövő Magyarországát – közölte Hankó Balázs.