Mosógépből csinálnak az oroszok utasszállítót? Most leleplezték a rejtélyt

Ennyit a szankciókról: Oroszország megkezdte új utasszállító repülőgépének a sorozatgyártását. Egyetlen nyugati alkatrész sincs benne – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér hétfői Facebook-posztjában.
Hortay Olivér az évek óta fejlesztés alatt álló Jakovlev MSZ-21 utasszállító repülőgép sorozatgyártására utalt.
Már a mosógépekből szerelik ki az alkatrészeket...”
– utalt az energetilai és klímapolitikai szakértő a képhez fűzött kommentben Ursula von der Leyen hírhedt mondatára, amely az orosz gazdaság kétségbeejtő helyzetét volt hivatott érzékeltetni, ami „szenved” a nyugati szankcióktól.
