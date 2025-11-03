Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

repülőgép

Mosógépből csinálnak az oroszok utasszállítót? Most leleplezték a rejtélyt

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ennyit a szankciókról: Oroszország megkezdte új utasszállító repülőgépének a sorozatgyártását. Egyetlen nyugati alkatrész sincs benne – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér hétfői Facebook-posztjában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgépnyugati szankciókDeák DánielAeroflot

Hortay Olivér az évek óta fejlesztés alatt álló Jakovlev MSZ-21 utasszállító repülőgép sorozatgyártására utalt.

MOSCOW, RUSSIA - JULY 19 : An Aeroflot flight attendant is seen near a Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) passenger aircraft on display at the MAKS-2017 International Aviation and Space Salon in Zhukovsky, Moscow Region, Russia, on July 19, 2017. Sefa Karacan / Anadolu Agency (Photo by SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Az Aeroflot légiutas-kísérője egy Szuhoj Superjet utasszállító repülőgép mellett a MAKSZ 2017 repülési és űrhajózási kiállításon a Moszkva melletti Zsukovszkijban, 2017. július 19-én. (Fotó: Szefa Karacsan/Anadolu Agency/AFP)

Már a mosógépekből szerelik ki az alkatrészeket...” 

– utalt az energetilai és klímapolitikai szakértő a képhez fűzött kommentben Ursula von der Leyen hírhedt mondatára, amely az orosz gazdaság kétségbeejtő helyzetét volt hivatott érzékeltetni, ami szenved a nyugati szankcióktól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!