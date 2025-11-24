Új Erasmus-stratégia: Magyarország addig blokkolja, amíg a magyar egyetemisták nem kapják meg a jussukat

Magyarország addig nem támogatja az új Erasmus-stratégiát, ameddig a magyar egyetemisták és kutatók nem kapják meg jogos jussukat, az Erasmus és a Horizont programot – mondta kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 Ma reggel című műsorában. Hankó Balázs ismertette, egyeztettek a Magyar Rektori Konferencia vezetésével, és álláspontjuk egyezik a kormányéval.

Hankó Balázs kijelentette, Magyarország addig nem támogatja az új Erasmus-stratégiát, ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg jogos jussukat (Forrás: Facebook)

Hankó Balázs jelezte, hogy az uniós országok oktatási miniszterei csütörtökön tárgyalnak az új Erasmus stratégiáról. A miniszter kérdésre válaszolva veszteségnek és jogtalannak nevezte, hogy az Európai Bizottság 2022-ben kizárta a magyar egyetemistákat, oktatókat, kutatókat az Erasmus+ és a Horizont ösztöndíjprogramokból. Mint mondta, azért jogtalan a döntés, mert a magyar kormány végrehajtotta az egyeztetett jogszabálymódosítást, bevezette az Európai Bizottság által kért szabályozókat.

Amit Brüsszel csinál az Erasmus-programmal, azzal beleszól a nemzeti ügyekbe

Megfogalmazása szerint a bizottság „mindenféle hazugságokat állított”, ezek egyike volt, hogy az egyetemi fenntartó testületekben többségben vannak a politikusok. Jelezte, annak idején 105 tagból 13 volt politikus, akik lemondtak két hónapon belül, de elmondta azt is, hogy Ausztriában az egyetemi tanácsok 50 százaléka kormányzati delegáltakból áll.

A bizottságnak erre joga sem lett volna, mert az oktatás nem európai harmonizált hatáskör, hanem nemzeti hatáskör.

– mutatott rá, majd hozzátette: a magyar egyetemek szenátusi tagjai 87 százalékban támogatják a magyar rendszert, így amit Brüsszel csinál, a magyar egyetemek döntéseivel megy szembe.

Brüsszel átlépte a vörösvonalat

A miniszter tájékoztatása szerint az ügyben 2022 óta nem történt előrelépés, sőt, „Brüsszel most ott tart, hogy a magyar egyetemek rektoraira akar összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni, vagy brüsszeli NGO-k lehetnek azok, akik által az egyetemek fenntartó testületeibe tagokat lehet választani”. Hankó Balázs ezt vörös vonalnak, szuverenitási kérdésnek nevezte.

Kifogásolta a javaslatot, miszerint észak-afrikai, palesztin egyetemeket vonna be az Erasmusba, 350 ezer Európán kívüli egyetemista érkezne az európai egyetemekre.

Szó volt a műsorban arról is, hogy hat magyar egyetem az Európai Unió Bíróságához fordult. Hankó Balázs közölte, közel két év után tárgyalási szakaszba lépett a per, és az egyetemek elmondására hivatkozva azt mondta, a bírók meg voltak rökönyödve az Európai Bizottság hazugságain, azon, hogy mindenféle vizsgálat nélkül zárták ki a magyar iskolákat, meg sem kérdezték a rektorokat, diákokat, oktatókat.