Rendkívüli

Meghalt a Szívek szállodája és a Roseanne sztárja

Érdektelenségbe fulladt Magyar Péter háborúpárti gyűlése – kép

Tisza Párt

Hatalmas égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péterre Győrben

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Elképesztő a különbség a Tisza 2024-es győri rendezvénye és az idei november 15-ei összejövetele között. Bohrk Dániel a közösségi oldalán képekkel bizonyítja, csúfosan megbukott Magyar Péter győri igyekezete.
Padlót fogott Magyar Péter győri rendezvénye Orbán Viktorék Háborúellenes Nagygyűlésével szemben. Amíg a kormány rendezvénye teltházas volt, addig a tiszások elvárásai messze alulmúlták az előzetes elvárásaikat. Bohák Dániel a közösségi oldalán mutatta be, mennyit csökkent a Tisza népszerűsége Győrben egy év alatt.

Bohák Dániel
Bohák Dániel képekkel bizonyította, mekkorát zuhant a Tisza népszerűsége Győrben Fotó: Bohák Dániel/Facebook

Bohák Dániel képei Győrből

„Na, gondold át Peti!” – Kocsis Máté Győrből üzent Magyar Péternek

Győr az első állomása a magyar kormány háborúellenes nagygyűléssorozatának. A helyszínről a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is bejelentkezett egy frappáns videóval a TikTokon. A részletekért kattintson az Origóra!

 

