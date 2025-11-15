Hatalmas égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péterre Győrben

Padlót fogott Magyar Péter győri rendezvénye Orbán Viktorék Háborúellenes Nagygyűlésével szemben. Amíg a kormány rendezvénye teltházas volt, addig a tiszások elvárásai messze alulmúlták az előzetes elvárásaikat. Bohák Dániel a közösségi oldalán mutatta be, mennyit csökkent a Tisza népszerűsége Győrben egy év alatt.

Bohák Dániel képekkel bizonyította, mekkorát zuhant a Tisza népszerűsége Győrben Fotó: Bohák Dániel/Facebook

Bohák Dániel képei Győrből

„Na, gondold át Peti!” – Kocsis Máté Győrből üzent Magyar Péternek

