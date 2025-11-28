Az európaiak kétharmadát aggasztja, hogy nincs felelőse az Északi Áramlat elleni robbantásnak

A Századvég Európa Projekt felmérése alapján az európaiak 63 százalékát aggasztja, hogy még mindig nincs felelőse az Európai Unió egyik legfontosabb energia infrastruktúrája, az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásának. Az elemzés szerint a több mint három éve húzódó nyomozás az uniós intézmények tehetetlenségét, a politikai döntéshozók kényelmét és az igazságszolgáltatás szelektív működését mutatja.
A Századvég szerint az Északi Áramlat ügye nemcsak energiapolitikai kérdés, hanem szuverenitási és biztonsági próbatétel is Európa számára
A kutatás rámutat: a tragikus szabotázsakció nem csupán gazdasági, hanem geopolitikai és társadalmi sebet is ejtett Európán. Az Északi Áramlat korábban az olcsó keleti nyersanyagokra és a fejlett nyugati technológiára épülő gazdasági modell szimbóluma volt, a robbantás és a vizsgálatok elakadása viszont az EU gyengeségének jelképévé vált.
Elfogadhatatlan, hogy egy, az Unió kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett, példátlan terrorcselekmény után három évvel sincs felelős, és a politikai vezetők mintha szándékosan kerülnék a kérdés lezárását”
- fogalmaz a Századvég.
A kutatás szerint Finnország kivételével minden uniós tagállamban többségben vannak azok, akik szerint nem fogadható el a felelősség elkenése. Lengyelországban, ahol Donald Tusk miniszterelnök nemrég kijelentette, hogy „nem az a probléma, hogy felrobbantották, hanem hogy megépítették” a vezetéket a megkérdezettek 61 százaléka elutasítja ezt a hozzáállást.
A legkritikusabb országok között Magyarország és Németország is szerepel. A magyarok 74 százaléka, a németek 71 százaléka elégedetlen azzal, hogy a nyomozásnak mindmáig nincs eredménye.
Politikai nyilatkozatok és diplomáciai botrányok
A felháborodás új lendületet kapott, miután a lengyel bíróság megtagadta a német hatóságok kiadatási kérelmét, és szabadon engedte a robbantás fő gyanúsítottját. Tusk ezután kijelentette, hogy „az ügyet lezártnak tekinti”, miközben a lengyel külügyminiszter botrányt kavaró módon reményét fejezte ki, hogy az ukránok „végleg elpusztítják” a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéket.
A Századvég összegzése szerint ez a magatartás nemcsak a szolidaritás hiányát mutatja, hanem aláássa az EU közös biztonságpolitikáját is.
A nyomozás elakadása és az álhírek terjedése
A hivatalos vizsgálatot három ország, Németország, Svédország és Dánia indította meg, de az utóbbi kettő eredménytelenül lezárult, a német nyomozás pedig szándékosan elhúzódni látszik. A Századvég szerint ez lehetővé tette, hogy politikai indíttatású narratívák és alternatív elméletek vegyék át a tények helyét.
A válaszadók megosztottak abban, kit tartanak felelősnek a támadásért:
- a véleménnyel rendelkezők fele Oroszországot,
- 21 százalékuk az Egyesült Államokat,
- 19 százalékuk Ukrajnát tartja a robbantás elkövetőjének.
A Századvég rámutat: az információhiány és a politikailag motivált médiaértelmezések mélyen megosztották az európai közvéleményt, és növelték a bizalmatlanságot az uniós intézményekkel szemben.
A nyomozás elhúzódása azt az üzenetet közvetíti, hogy az EU kritikus infrastruktúrája elleni támadást büntetlenül meg lehet úszni. Ez pedig veszélyes precedenst teremt”
- figyelmeztet az elemzés.
A biztonság és a szuverenitás kérdése
A Századvég úgy látja, hogy az Északi Áramlat-ügy nemcsak energiapolitikai kérdés, hanem szuverenitási és biztonsági próbatétel is Európa számára. A vezeték elleni támadás, valamint a nyomozás elhúzódása azt jelzi, hogy az EU képtelen megvédeni saját érdekeit és állampolgárait.
A kutatás konklúziója szerint az európai közvélemény egyre inkább elvárná, hogy a tagállamok és az uniós intézmények felelősséget vállaljanak a történtek tisztázásáért, és ne engedjék, hogy az ügyet politikai érdekek mentén elsimítsák vagy elfeledjék.
Az Északi Áramlat robbantása az uniós tehetetlenség szimbólumává vált és amíg nincs felelős, Európa biztonsága továbbra is illúzió marad”
- zárja elemzését a Századvég.