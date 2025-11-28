Az európaiak kétharmadát aggasztja, hogy nincs felelőse az Északi Áramlat elleni robbantásnak

A Századvég Európa Projekt felmérése alapján az európaiak 63 százalékát aggasztja, hogy még mindig nincs felelőse az Európai Unió egyik legfontosabb energia infrastruktúrája, az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásának. Az elemzés szerint a több mint három éve húzódó nyomozás az uniós intézmények tehetetlenségét, a politikai döntéshozók kényelmét és az igazságszolgáltatás szelektív működését mutatja.

A Századvég kutatási adatokra épülő elemzése szerint az európai polgárok döntő többsége felháborítónak tartja, hogy három évvel a történelmi léptékű szabotázsakció után sem vonták felelősségre az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának elkövetőit. Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében elindított nyomozás elhúzódása az intézményi tehetetlenség jelképévé vált, és megágyazott a politikai érdekek mentén terjedő álhíreknek is. Kép: Századvég

A Századvég szerint az Északi Áramlat ügye nemcsak energiapolitikai kérdés, hanem szuverenitási és biztonsági próbatétel is Európa számára

A kutatás rámutat: a tragikus szabotázsakció nem csupán gazdasági, hanem geopolitikai és társadalmi sebet is ejtett Európán. Az Északi Áramlat korábban az olcsó keleti nyersanyagokra és a fejlett nyugati technológiára épülő gazdasági modell szimbóluma volt, a robbantás és a vizsgálatok elakadása viszont az EU gyengeségének jelképévé vált.

Elfogadhatatlan, hogy egy, az Unió kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett, példátlan terrorcselekmény után három évvel sincs felelős, és a politikai vezetők mintha szándékosan kerülnék a kérdés lezárását”

- fogalmaz a Századvég.

A kutatás szerint Finnország kivételével minden uniós tagállamban többségben vannak azok, akik szerint nem fogadható el a felelősség elkenése. Lengyelországban, ahol Donald Tusk miniszterelnök nemrég kijelentette, hogy „nem az a probléma, hogy felrobbantották, hanem hogy megépítették” a vezetéket a megkérdezettek 61 százaléka elutasítja ezt a hozzáállást.

A legkritikusabb országok között Magyarország és Németország is szerepel. A magyarok 74 százaléka, a németek 71 százaléka elégedetlen azzal, hogy a nyomozásnak mindmáig nincs eredménye.

Politikai nyilatkozatok és diplomáciai botrányok

A felháborodás új lendületet kapott, miután a lengyel bíróság megtagadta a német hatóságok kiadatási kérelmét, és szabadon engedte a robbantás fő gyanúsítottját. Tusk ezután kijelentette, hogy „az ügyet lezártnak tekinti”, miközben a lengyel külügyminiszter botrányt kavaró módon reményét fejezte ki, hogy az ukránok „végleg elpusztítják” a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéket.