Ez a különbség az Egyesült Államok és az Európai Unió között

A Fidesz EP-képviselője azt írta közösségi oldalán, az Egyesült Államok terrorszervezetté nyilvánított négy európai Antifa-szervezetet.

Az Európai Parlament eközben mentelmi jog mögé bújtatja őket, miután magyarokat vertek véresre a budapesti utcán.

„Nagy különbség" – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

Ismert, 2023 februárjában külföldi Antifa-aktivisták brutális támadássorozatot hajtottak végre Budapesten. Az ügy egyik vádlottja, Ilaria Salis ma már európai parlamenti képviselő, így egyelőre mentelmi jog védi a felelősségre vonástól.

A magyar kormány közben kezdeményezte az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását az Európai Unióban.

Mindeközben Donald Trump már szeptemberben kezdeményezte az Antifa terrorszervezetként való nyilvánítását, és vizsgálatot sürgetett az antifák finanszírozói ellen.