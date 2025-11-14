Ez a különbség az Egyesült Államok és az Európai Unió között

Hírlevél

Miközben Amerikában terrorszervezetnek minősülnek az Antifa-szervezetek, az Európai Unió bújtatja az elkövetőket – közölte Dömötör Csaba.
A Fidesz EP-képviselője azt írta közösségi oldalán, az Egyesült Államok terrorszervezetté nyilvánított négy európai Antifa-szervezetet.

 Az Európai Parlament eközben mentelmi jog mögé bújtatja őket, miután magyarokat vertek véresre a budapesti utcán. 

„Nagy különbség" – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

Ismert, 2023 februárjában külföldi Antifa-aktivisták brutális támadássorozatot hajtottak végre Budapesten. Az ügy egyik vádlottja, Ilaria Salis ma már európai parlamenti képviselő, így egyelőre mentelmi jog védi a felelősségre vonástól.

 A magyar kormány közben kezdeményezte az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását az Európai Unióban.

Mindeközben Donald Trump már szeptemberben kezdeményezte az Antifa terrorszervezetként való nyilvánítását, és vizsgálatot sürgetett az antifák finanszírozói ellen. 

 

