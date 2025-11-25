Mráz Ágoston a 130 milliárdos baloldali csomagról: Ha a Tisza tervei valósak, a választási győzelmük valószínűtlen

Hírlevél

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

„Olvasom az Indexen a Tisza titkos gazdasági terveit. A választások előtt tartott »őszödi beszéd« után (Tarr Zoltán) most megérkezett a választások előtti konvergenciaprogram. Ha a kiszivárgott tervek valósak, a Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb” – állapítja meg Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet igazgatója a baloldal 130 milliárd forintos megszorítási csomagjára reagálva.
megszorításokTisza PártválasztásNézőpont IntézetMráz Ágoston Sámuel

„A választások előtt tartott őszödi beszéd után (Tarr Zoltán) most megérkezett a választások előtti konvergenciaprogram (lásd Gyurcsány 2006-os, azonos nevű intézkedéseit). Ha a kiszivárgott tervek valósak, a Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb” – állapítja meg Mráz Ágoston. 

130 milliárd forintos megszorításra készülhet a Tisza Párt, illetve a baloldal a választások után (kép forrása: Facebook/Mráz Ágoston nézőpontja) 

A Nézőpont Intézet vezető kutatója részletezte is megállapításait.

  • A 32 százalékos áfa a szegények adója (magyar specialitás a szociálisan érzéketlen baloldaliság).
  • A vagyonfelmérés az állami bürokrácia elburjánzása és az átlagemberek életterveibe való beavatkozás (ez még Bajnai Gordonnak sem sikerült).
  • A progresszív jövedelemadózás már eddig is ismert volt, s súlyosan sérti a Tisza-rajongó felső-középosztály érdekét.
  • Igazi csemege a bankoknak kedvező, 20 éve már egyszer megakadályozott több (egészségügyi) biztosítós modell bevezetése (igazi SZDSZ-es emlék).
Orbán Viktor videóban reagált a baloldali megszorító csomagra

 

