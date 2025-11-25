Mráz Ágoston a 130 milliárdos baloldali csomagról: Ha a Tisza tervei valósak, a választási győzelmük valószínűtlen

„Olvasom az Indexen a Tisza titkos gazdasági terveit. A választások előtt tartott »őszödi beszéd« után (Tarr Zoltán) most megérkezett a választások előtti konvergenciaprogram. Ha a kiszivárgott tervek valósak, a Tisza választási győzelme egyre valószínűtlenebb” – állapítja meg Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet igazgatója a baloldal 130 milliárd forintos megszorítási csomagjára reagálva.
A Nézőpont Intézet vezető kutatója részletezte is megállapításait.
- A 32 százalékos áfa a szegények adója (magyar specialitás a szociálisan érzéketlen baloldaliság).
- A vagyonfelmérés az állami bürokrácia elburjánzása és az átlagemberek életterveibe való beavatkozás (ez még Bajnai Gordonnak sem sikerült).
- A progresszív jövedelemadózás már eddig is ismert volt, s súlyosan sérti a Tisza-rajongó felső-középosztály érdekét.
- Igazi csemege a bankoknak kedvező, 20 éve már egyszer megakadályozott több (egészségügyi) biztosítós modell bevezetése (igazi SZDSZ-es emlék).
