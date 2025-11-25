Eddig is tudtuk, hogy a Tisza Párt megszorításokra készül, de a ma napvilágot látott gazdasági programjuk még minket is meglepett: egy radikális baloldali gazdaságpolitika rajzolódik ki. Az Index birtokába jutott, több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” nyíltan a középosztály megadóztatására és az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére épül – írta Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója kedden.

Orbán Balázs: A Tisza Párt programja egy tipikus baloldali megszorítócsomag

Fotó: Hegedűs Hanna / Facebook/Orbán Balázs

A Tisza Párt tervei szerint az állam adó- és járulékemelésekből évente 1300 milliárd forinttal több bevételt szedne be – a magyar családok és a gazdaság terhére, amelynek tengelye a progresszív személyi jövedelemadó:

22%-os kulcs a bruttó 416 ezer forint felett keresőknek, 33%-os kulcs a bruttó 1,25 millió felettieknek.

Ezzel a magyar átlagkeresetűek is több százezer forinttal kevesebbet vihetnének haza évente – tette hozzá.

A családosok sem részesülnének ilyen kedvezményekben

A családi adókedvezményeket 30–50%-kal vágnák meg. Megszűnne a GYED, a gyerekellátás sem lenne ingyenes.

A Tisza Párt megszüntetné az állami egészségbiztosítást, és helyette kötelező, magánbiztosítók által működtetett rendszert vezetne be,

amelyben a jelenlegi szintű ellátásért akár 30–35%-os terhet kellene fizetni. Aki nem fizet, csak alap- és sürgősségi ellátást kapna – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs.

Orbán Balázs: A Tisza megszorításai valójában mindenkit érintenének

Orbán Balázs sorolta, milyen elképzelések szerepelnek a kiszivárgott anyagban:

A társasági adó szintén többkulcsos lenne: a jelenlegi 9% helyett (amely Európában is a legalacsonyabb) a kis- és középvállalkozások 13,5–18%, a nagyvállalatok 21,5%, multik pedig 25% kulccsal adóznának.

A kedvezményes adórendszerek (KIVA, fejlesztési kedvezmény) szinte teljesen megszűnnének.

Az ekho-t eltörölnék, a KATA-t csak diákoknak és nyugdíjasoknak hagynák meg .

. A tőkejövedelmek (osztalék, bérleti díj, ingatlaneladás, állampapír-hozam) adókulcsai 20–30–40%-ra emelkednének .

(osztalék, bérleti díj, ingatlaneladás, állampapír-hozam) . Bevezetnének egy évi 6,5%-os vagyonadót , amely minden 500 millió forint fölötti vagyont érintene – ingatlanokra, autókra, műtárgyakra, ékszerekre is kiterjedve.

, amely minden – ingatlanokra, autókra, műtárgyakra, ékszerekre is kiterjedve. A Tisza Párt 32%-ra emelné a dohány- és alkoholtermékek áfáját , és erre még különadókat is kivetne, ami a sör árát 50–60%-kal növelné – messze túllépve a prevenciós célokon.

, és erre még különadókat is kivetne, ami a – messze túllépve a prevenciós célokon. A javaslat egyik legabszurdabb eleme, hogy a Tisza Párt eb- és macskaadót is bevezetne. Minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni, a kisállattermékekre pedig az áfán felül további 4% adó jönne.

Orbán Balázs végezetül rámutatott, ez a program lényegében mindenkit érintene:

a dolgozókat, akiknek nő az szja-juk,

a családokat, akiknek csökkennek a kedvezményeik,

a vállalkozókat, akiknek emelkedik az adójuk,

a megtakarításokkal rendelkezőket, akiknek megadóztatják a hozamait,

és még a háziállat tartókat is, akikre különadót vetnének ki.

Új baloldali gazdaságpolitika a lakosság és a vállalkozások rovására

A dokumentum Orbán Balázs szerint egyetlen irányba mutat: a társadalmi egyenlőség jelszava mögé bújtatva egy új, központosított, baloldali gazdaságpolitikát építene – a lakosság és a vállalkozások rovására.