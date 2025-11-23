Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Kéri László

Ez nagyon kínos! Magyar Pétert a saját embere buktatta le – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kéri László szerint előre lefutottnak tűnik a Tisza Párt jelöltállítása: a politológus a Klubrádióban arról beszélt, hogy több tucat aspiránst személyesen ismer, és már most látszik, kiknek készítik elő a pályát, ezzel leplezve le a jelöltválasztást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kéri LászlóMagyar Péter politikájaTisza Pártballiberálisoktisza pártiTisza-szigetekTisza Párt jelöltjeiMagyar Péter

A Tisza Párt belső ügyeiről kevesen rendelkezhetnek bennfentesebb információkkal Kéri László Tisza-közeli politológusnál. Magyar Péter egyik első számú bizalmi embere ugyanis azzal büszkélkedett a Klubrádió adásában hogy legalább 50-et ismer a Tisza egyéni képviselőjelölt-aspiránsai közül (a videón 03:24-től) – írja a Magyar Nemzet.

Noha Magyar Péterék csak néhány napja tették közzé a több mint 300 jelölt nevét, Kéri László máris meglepően sokukat részletesen ismeri – beleértve a Tisza Párthoz kötődő aktivitásukat, a hátterüket és a foglalkozásukat is. Ennek fényében külön kiemelte Markó Tímeát, Gyuk Zsoltot és Balajti Istvánt, és több jelöltet a becenevükön hivatkozott. Így került szóba például Gurzó „Marika”, aki Békés vármegye 4-es körzetében indul, vagy Kiss „Gergő”, aki a Pest 4-ben száll ringbe.

Kéri megjegyzéseiből úgy tűnik, hogy a Tisza Párt előválasztása inkább formalitás, hiszen szerinte már most sejthető, kik lesznek a győztesek. Ezt támasztja alá, hogy minden választókerületből pontosan egy olyan jelöltet nevezett meg, aki ténylegesen végzett kampánytevékenységet az adott területen.

Kéri László leleplezte a BALLIBERÁLIS Tisza Párt tervét (Forrás: YouTube)
Kéri László leleplezte a Tisza Párt tervét (Forrás: YouTube)

Beszámolója szerint olyan szereplőkről van szó, akiket „nemcsak a helyi Tisza-szervezetek ismernek, hanem ők voltak a lelkei az adott választókerületben a mindennapi munkának az utóbbi egy-másfél évben. A pultozásnak, a karitatív akciók megszervezésének. Mindennapos munka van mögöttük, mióta a Tisza-szigetek tavaly nyáron megindultak” – fejtette ki Kéri László.

Úgy fest, Magyar Péter csapatánál nem igazán számoltak alternatív forgatókönyvvel, és nem dolgoztak ki valódi, versenyképes tartalékjelölti sort sem.

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

 

Balliberális jelöltek előnyben

A valódi verseny helyett inkább az előre kiválasztott jelöltek számára egyengetik az utat. Több jel is arra mutat, hogy a három jelöltjelölt közül végül a legmarkánsabban balliberális háttérrel rendelkező kerülhet ki győztesként. Ez összhangban áll azzal, hogy Kéri a Tatabánya központú választókörzetben Cseke Gyulánét nevezte meg esélyesként. Férje, Cseke Gyula – akiről Kéri azt mondta, „mindenki tudja, hogy ő a helyi Tisza mozgalom motorja” – kifejezetten erős baloldali múltat tudhat magáénak. A Bajnai Gordonhoz kötődő támogatóként ismert Cseke a 2014-es önkormányzati választáson az MSZP–DK–PM–Együtt közös jelöltjeként indult Tatabánya 3-as körzetében, ahol második lett a Fidesz–KDNP indulója mögött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!