Ez nagyon kínos! Magyar Pétert a saját embere buktatta le – videó

A Tisza Párt belső ügyeiről kevesen rendelkezhetnek bennfentesebb információkkal Kéri László Tisza-közeli politológusnál. Magyar Péter egyik első számú bizalmi embere ugyanis azzal büszkélkedett a Klubrádió adásában hogy legalább 50-et ismer a Tisza egyéni képviselőjelölt-aspiránsai közül (a videón 03:24-től) – írja a Magyar Nemzet.
Noha Magyar Péterék csak néhány napja tették közzé a több mint 300 jelölt nevét, Kéri László máris meglepően sokukat részletesen ismeri – beleértve a Tisza Párthoz kötődő aktivitásukat, a hátterüket és a foglalkozásukat is. Ennek fényében külön kiemelte Markó Tímeát, Gyuk Zsoltot és Balajti Istvánt, és több jelöltet a becenevükön hivatkozott. Így került szóba például Gurzó „Marika”, aki Békés vármegye 4-es körzetében indul, vagy Kiss „Gergő”, aki a Pest 4-ben száll ringbe.
Kéri megjegyzéseiből úgy tűnik, hogy a Tisza Párt előválasztása inkább formalitás, hiszen szerinte már most sejthető, kik lesznek a győztesek. Ezt támasztja alá, hogy minden választókerületből pontosan egy olyan jelöltet nevezett meg, aki ténylegesen végzett kampánytevékenységet az adott területen.
Beszámolója szerint olyan szereplőkről van szó, akiket „nemcsak a helyi Tisza-szervezetek ismernek, hanem ők voltak a lelkei az adott választókerületben a mindennapi munkának az utóbbi egy-másfél évben. A pultozásnak, a karitatív akciók megszervezésének. Mindennapos munka van mögöttük, mióta a Tisza-szigetek tavaly nyáron megindultak” – fejtette ki Kéri László.
Úgy fest, Magyar Péter csapatánál nem igazán számoltak alternatív forgatókönyvvel, és nem dolgoztak ki valódi, versenyképes tartalékjelölti sort sem.
Balliberális jelöltek előnyben
A valódi verseny helyett inkább az előre kiválasztott jelöltek számára egyengetik az utat. Több jel is arra mutat, hogy a három jelöltjelölt közül végül a legmarkánsabban balliberális háttérrel rendelkező kerülhet ki győztesként. Ez összhangban áll azzal, hogy Kéri a Tatabánya központú választókörzetben Cseke Gyulánét nevezte meg esélyesként. Férje, Cseke Gyula – akiről Kéri azt mondta, „mindenki tudja, hogy ő a helyi Tisza mozgalom motorja” – kifejezetten erős baloldali múltat tudhat magáénak. A Bajnai Gordonhoz kötődő támogatóként ismert Cseke a 2014-es önkormányzati választáson az MSZP–DK–PM–Együtt közös jelöltjeként indult Tatabánya 3-as körzetében, ahol második lett a Fidesz–KDNP indulója mögött.