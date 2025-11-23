Ez nagyon kínos! Magyar Pétert a saját embere buktatta le – videó

A Tisza Párt belső ügyeiről kevesen rendelkezhetnek bennfentesebb információkkal Kéri László Tisza-közeli politológusnál. Magyar Péter egyik első számú bizalmi embere ugyanis azzal büszkélkedett a Klubrádió adásában hogy legalább 50-et ismer a Tisza egyéni képviselőjelölt-aspiránsai közül (a videón 03:24-től) – írja a Magyar Nemzet.

Noha Magyar Péterék csak néhány napja tették közzé a több mint 300 jelölt nevét, Kéri László máris meglepően sokukat részletesen ismeri – beleértve a Tisza Párthoz kötődő aktivitásukat, a hátterüket és a foglalkozásukat is. Ennek fényében külön kiemelte Markó Tímeát, Gyuk Zsoltot és Balajti Istvánt, és több jelöltet a becenevükön hivatkozott. Így került szóba például Gurzó „Marika”, aki Békés vármegye 4-es körzetében indul, vagy Kiss „Gergő”, aki a Pest 4-ben száll ringbe.

Kéri megjegyzéseiből úgy tűnik, hogy a Tisza Párt előválasztása inkább formalitás, hiszen szerinte már most sejthető, kik lesznek a győztesek. Ezt támasztja alá, hogy minden választókerületből pontosan egy olyan jelöltet nevezett meg, aki ténylegesen végzett kampánytevékenységet az adott területen.

Kéri László leleplezte a Tisza Párt tervét (Forrás: YouTube)

Beszámolója szerint olyan szereplőkről van szó, akiket „nemcsak a helyi Tisza-szervezetek ismernek, hanem ők voltak a lelkei az adott választókerületben a mindennapi munkának az utóbbi egy-másfél évben. A pultozásnak, a karitatív akciók megszervezésének. Mindennapos munka van mögöttük, mióta a Tisza-szigetek tavaly nyáron megindultak” – fejtette ki Kéri László.