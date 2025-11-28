Hoppá! Itt a leleplező beismerés a Tisza-adóterv eredetiségéről

Valódi volt a Tisza-adóterv, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle – erről beszélt egy interjúban a hét közepén Felcsuti Péter. A baloldali közgazdász megszólalása nemcsak azért érdekes, mert megcáfolta Magyar Pétert, hanem azért is, mert felmerült, hogy Felcsuti részt vett a Tisza Párt több száz oldalas baloldali megszorítócsomagjának kidolgozásában. Bár a közgazdász ezt tagadta, az egykulcsos szja-t azonban rossznak tartja és többkulcsos adót vezetne be. Akárcsak a tiszás tervezet – írta a Magyar Nemzet pénteken.
Felcsuti Péter is elismerte, volt Tisza-adó tervezet
„Láttuk, hogy a Tisza Párt […] egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott […] a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát
volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben”
– mondta az interjúban.
Felcsuti megszólalása pedig azért különösen érdekes, mert az Index saját forrásaira hivatkozva csütörtökön arról írt, hogy az egyik aláírás nagyon hasonlít a bankáréra.
Magyar Péter ennek kapcsán is azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei, és még a sajtót is megfenyegette, amely szerinte hazudik. A mostani dokumentum valódiságát ugyanakkor aláírások igazolják: a nagyobb témakörök végén szignók láthatók több embertől, bizonyosan a tervezetet elkészítő szakértőktől.
A gazdag bankár, aki kétszer is részt vett az ország tönkretételében
2010 óta folyamatosan bírálja az Orbán-kormány gazdasági és szociális lépéseit Felcsuti Péter baloldali bankár, aki
korábban aktív szerepet vállalt a Magyarországot majdnem csődbe vivő devizahitelezés felfuttatásában
Felcsuti egyértelműen Gyurcsány Ferenc embere, miután részt vett a Bajnai-párt (az Együtt ) felépítésében, otthagyta a pártot, amikor az nem akart választási megállapodást kötni a DK-val. Sokszorosan kötődik az 1990 előtti kommunista világhoz (még munkásőr is volt), és ezt a kapcsolati hálóját használta fel a meggazdagodásra 1990 után.
A devizahitelezés fő felelőse
Felcsuti Péternek óriási szerepe van a Magyarországot majdnem teljesen romba döntő devizahitelezés megalkotásában. Róna Péter korábban azt írta, hogy hét ember felelős Magyarországon a devizahitelezés elterjedéséért: köztük
- Gyurcsány Ferenc,
- Bajnai Gordon,
- Oszkó Péter
- és Felcsuti Péter.
Róna szerint Oszkó Péter és Felcsuti Péter dolgozta ki azt a banki magatartási kódexet, ami végtelen cinizmussal nemhogy nem vetett véget a devizahitelezésnek, hanem egyenesen szentesítette.
Egyből nekirontott az Orbán-kormánynak
2010-et követően azonnal támadni próbálta az Orbán-kormányt. A társadalmi igazságot szolgáló bankadó 10 évvel ezelőtti bevezetését dézsmának nevezte, és
arról is dühösen nyilatkozott, hogy a kormány szakított a Nemzetközi Valutalappal (IMF).
2012-ben alapítója volt a Bajnai Gordon által vezetett Együttnek (amelyet végül Együtt 2014-nek neveztek el).
Később azért hagyta ott a szervezetet, mert többen nem akartak összefogni Gyurcsánnyal, és Felcsuti kisebbségben maradt az álláspontjával.
Ennek ellenére pártonkívüliként is a baloldali médiumok egyik kedvence maradt. Mind a Népszavában, mind a HVG-ben rendszeresen megszólaltatják.