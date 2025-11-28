Hírlevél

Rendkívüli

Hoppá! Itt a leleplező beismerés a Tisza-adóterv eredetiségéről

30 perce
Olvasási idő: 7 perc
„Láttuk, hogy a Tisza Párt […] egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott […] a Tisza Párt már vissza is vonta” – mondta el egy hétközi interjúban a Tisza Párt közelében keringő bankár. Felcsuti Péter óvatosan fogalmazott, de mondanivalója így is világos.
Felcsuti PéterTisza PártTisza-adóMagyar Péter

Valódi volt a Tisza-adóterv, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle – erről beszélt egy interjúban a hét közepén Felcsuti Péter. A baloldali közgazdász megszólalása nemcsak azért érdekes, mert megcáfolta Magyar Pétert, hanem azért is, mert felmerült, hogy Felcsuti részt vett a Tisza Párt több száz oldalas baloldali megszorítócsomagjának kidolgozásában. Bár a közgazdász ezt tagadta, az egykulcsos szja-t azonban rossznak tartja és többkulcsos adót vezetne be. Akárcsak a tiszás tervezet – írta a Magyar Nemzet pénteken.

FelcsutiPéter, Felcsuti Péter
Felcsuti Péter baloldali bankár központi alakja volt az ország eladósításának és a hazai devizahitelezésnek
Fotó: Tuba Zoltán /  Origo

Felcsuti Péter is elismerte, volt Tisza-adó tervezet

„Láttuk, hogy a Tisza Párt […] egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott […] a Tisza Párt már vissza is vonta. Tehát

volt egy nagyon bágyadt, nagyon halovány elképzelés, hogy kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyijövedelemadó-rendszerben”

mondta az interjúban.

Felcsuti megszólalása pedig azért különösen érdekes, mert az Index saját forrásaira hivatkozva csütörtökön arról írt, hogy az egyik aláírás nagyon hasonlít a bankáréra.

Magyar Péter ennek kapcsán is azt állította, hogy a Tiszának nincsenek ilyen adóemelési tervei, és még a sajtót is megfenyegette, amely szerinte hazudik. A mostani dokumentum valódiságát ugyanakkor aláírások igazolják: a nagyobb témakörök végén szignók láthatók több embertől, bizonyosan a tervezetet elkészítő szakértőktől.

A gazdag bankár, aki kétszer is részt vett az ország tönkretételében

2010 óta folyamatosan bírálja az Orbán-kormány gazdasági és szociális lépéseit Felcsuti Péter baloldali bankár, aki

korábban aktív szerepet vállalt a Magyarországot majdnem csődbe vivő devizahitelezés felfuttatásában

 Felcsuti egyértelműen Gyurcsány Ferenc embere, miután részt vett a Bajnai-párt (az Együtt ) felépítésében, otthagyta a pártot, amikor az nem akart választási megállapodást kötni a DK-val. Sokszorosan kötődik az 1990 előtti kommunista világhoz (még munkásőr is volt), és ezt a kapcsolati hálóját használta fel a meggazdagodásra 1990 után.

A devizahitelezés fő felelőse

Felcsuti Péternek óriási szerepe van a Magyarországot majdnem teljesen romba döntő devizahitelezés megalkotásában. Róna Péter korábban azt írta, hogy hét ember felelős Magyarországon a devizahitelezés elterjedéséért: köztük

  • Gyurcsány Ferenc,
  • Bajnai Gordon,
  • Oszkó Péter
  • és Felcsuti Péter.

Róna szerint Oszkó Péter és Felcsuti Péter dolgozta ki azt a banki magatartási kódexet, ami végtelen cinizmussal nemhogy nem vetett véget a devizahitelezésnek, hanem egyenesen szentesítette.

Egyből nekirontott az Orbán-kormánynak

2010-et követően azonnal támadni próbálta az Orbán-kormányt. A társadalmi igazságot szolgáló bankadó 10 évvel ezelőtti bevezetését dézsmának nevezte, és

arról is dühösen nyilatkozott, hogy a kormány szakított a Nemzetközi Valutalappal (IMF).

2012-ben alapítója volt a Bajnai Gordon által vezetett Együttnek (amelyet végül Együtt 2014-nek neveztek el).

Később azért hagyta ott a szervezetet, mert többen nem akartak összefogni Gyurcsánnyal, és Felcsuti kisebbségben maradt az álláspontjával.

Ennek ellenére pártonkívüliként is a baloldali médiumok egyik kedvence maradt. Mind a Népszavában, mind a HVG-ben rendszeresen megszólaltatják.

 

