Állj, ne tovább! Feljelentette Dobrev Klárát a kulturális és innovációs miniszter

„Állj, ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen. Feljelentést teszek, mert hazug és aljas módon vádol” – jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kedden egy rövid Facebook-videóban, amelyben egyúttal aláírja a DK vezetőjével szembeni feljelentést.
feljelentésbotrányHankó BalázsDobrev KláraKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)

„Állj és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen” – monta a miniszter, majd röviden idézte, pontosan mivel is vádolta meg Dobrev Klára az általa vezetett minisztériumot.

Dobrev Klára kulcsszerepet játszott abban, hogy a Tisza-vezér megtarthassa mentelmi jogát Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Magyar Péter
Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője kulcsszerepet játszott abban, hogy Magyar Péter megtarthassa mentelmi jogát (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezt az aljas vádat visszautasítom” 

– hangoztatta Hankó Balázs. 

„Kíváncsian várom, hogy az Európai Parlament a mentelmi jogát felfüggeszti-e” – tette hozzá.

 

 

