Állj, ne tovább! Feljelentette Dobrev Klárát a kulturális és innovációs miniszter

„Állj, ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen. Feljelentést teszek, mert hazug és aljas módon vádol” – jelentette ki Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kedden egy rövid Facebook-videóban, amelyben egyúttal aláírja a DK vezetőjével szembeni feljelentést.
„Állj és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen” – monta a miniszter, majd röviden idézte, pontosan mivel is vádolta meg Dobrev Klára az általa vezetett minisztériumot.
Ezt az aljas vádat visszautasítom”
– hangoztatta Hankó Balázs.
„Kíváncsian várom, hogy az Európai Parlament a mentelmi jogát felfüggeszti-e” – tette hozzá.
