Állj, ne tovább! Feljelentette Dobrev Klárát a kulturális és innovációs miniszter

„Állj és ne tovább! Feljelentést teszek Dobrev Klára ellen” – monta a miniszter, majd röviden idézte, pontosan mivel is vádolta meg Dobrev Klára az általa vezetett minisztériumot.

Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője kulcsszerepet játszott abban, hogy Magyar Péter megtarthassa mentelmi jogát (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezt az aljas vádat visszautasítom”

– hangoztatta Hankó Balázs.

„Kíváncsian várom, hogy az Európai Parlament a mentelmi jogát felfüggeszti-e” – tette hozzá.