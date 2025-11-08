Hírlevél

Százezrek életébe kerül Zelenszkij hatalma – brutális állapotok uralkodnak Ukrajnában

Ferencz Orsolya

Ferencz Orsolya: Újabb fordulat a Pikó-ügyben

Pikó András bizalmasa, Ali Abd El Rahim kitálalt. Eszerint a baloldali polgármester végig tudatosan hazudott a közvéleménynek. Hazudott saját választóinak, hazudott Józsefvárosnak – közölte Ferencz Orsolya a Fidesz-KDNP VIII. kerületi képviselőjeként.
Ferencz Orsolya felhívja a figyelmet arra, miszerint a korábban tagadott Horváth Alexander drogbulijai valóban akkor történtek, amikor Horváth már képviselő volt, és az ott készült képek már a Pikó Andrással folytatott kampánya alatt készültek.

Ferencz Orsolya szerint Pikó András hazudott
Ferencz Orsolya szerint Pikó András hazudott
Fotó: Mirkó István MTI

Kiderült, Pikó András végig tudta, hogy politikustársa, jelöltje, már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban”

– jelezte Ferencz Orsolya. Így kijelenthető, hogy Pikó András és Horváth Alexander végighazudta a kampányt.

Ferencz Orsolya azt is kijelentette, hogy Pikó András megszegte képviselői esküjét. Ennek megfelelően 

Pikó András polgármesteri legitimációjának vége. Kérem ez egyszer tegye meg a felelős lépést, és mondjon le és vigye magával a drogbulik királyát, Horváth Alexandert is!”

 

