Ferencz Orsolya: Újabb fordulat a Pikó-ügyben

Ferencz Orsolya felhívja a figyelmet arra, miszerint a korábban tagadott Horváth Alexander drogbulijai valóban akkor történtek, amikor Horváth már képviselő volt, és az ott készült képek már a Pikó Andrással folytatott kampánya alatt készültek.

Ferencz Orsolya szerint Pikó András hazudott

Fotó: Mirkó István MTI

Kiderült, Pikó András végig tudta, hogy politikustársa, jelöltje, már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban”

– jelezte Ferencz Orsolya. Így kijelenthető, hogy Pikó András és Horváth Alexander végighazudta a kampányt.

Ferencz Orsolya azt is kijelentette, hogy Pikó András megszegte képviselői esküjét. Ennek megfelelően