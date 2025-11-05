Nem a mi háborúnk! – indul a Fidelitas kampánya

A Fidelitas országos szórólapkampányt indít, hogy megakadályozza a magyar fiatalokat bevonását idegen konfliktusokba. A szervezet egyértelmű üzenete: senki életét sem szabad kockáztatni más ország háborújáért.
A Fidelitas szerint itt a cselekvés ideje: szórólapokkal és online petícióval szólítja meg a fiatalokat, és világosan kijelenti, hogy Magyarországon béke van, ezért nincs helye a kötelező sorkatonaságnak idegen háborúk szolgálatára.
Írja alá mindenki a petíciót!
A Fidelitas célja a kampánnyal nem más, mint megvédeni a hazai fiatalokat a fölösleges kockázattól és a háborús logikától, egyúttal személyes felelősségre szólít fel — ne hagyjuk, hogy mások konfliktusai a mi gyerekeink életébe kerüljenek. Ahogyan Mohácsy István, a szervezet elnöke mondta:
Mi mindent megteszünk, hogy egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában!”
A Fidelitas online petícióját itt lehet aláírni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!