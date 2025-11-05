Nem a mi háborúnk! – indul a Fidelitas kampánya

Írja alá mindenki a petíciót!

A Fidelitas célja a kampánnyal nem más, mint megvédeni a hazai fiatalokat a fölösleges kockázattól és a háborús logikától, egyúttal személyes felelősségre szólít fel — ne hagyjuk, hogy mások konfliktusai a mi gyerekeink életébe kerüljenek. Ahogyan Mohácsy István, a szervezet elnöke mondta:

Mi mindent megteszünk, hogy egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában!”

A Fidelitas online petícióját itt lehet aláírni.