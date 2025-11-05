Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Olvasta már?

Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

Fidelitas

Nem a mi háborúnk! – indul a Fidelitas kampánya

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidelitas országos szórólapkampányt indít, hogy megakadályozza a magyar fiatalokat bevonását idegen konfliktusokba. A szervezet egyértelmű üzenete: senki életét sem szabad kockáztatni más ország háborújáért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fidelitasonline petíciósorkatonaság

A Fidelitas szerint itt a cselekvés ideje: szórólapokkal és online petícióval szólítja meg a fiatalokat, és világosan kijelenti, hogy Magyarországon béke van, ezért nincs helye a kötelező sorkatonaságnak idegen háborúk szolgálatára. 

Fidelitas
A Fidelitas szerint meg kell védeni attól az országot, hogy Ruszin-Szendi Romulusz bevezesse a sorkatonaságot
Forrás: YouTube
A Fidelitas a sorkatonaság ellen indított petíciót

Írja alá mindenki a petíciót!

A Fidelitas célja a kampánnyal nem más, mint megvédeni a hazai fiatalokat a fölösleges kockázattól és a háborús logikától, egyúttal személyes felelősségre szólít fel — ne hagyjuk, hogy mások konfliktusai a mi gyerekeink életébe kerüljenek. Ahogyan Mohácsy István, a szervezet elnöke mondta:

Mi mindent megteszünk, hogy egyetlen magyar fiatal se haljon meg mások háborújában!” 

A Fidelitas online petícióját itt lehet aláírni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!