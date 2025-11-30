Brutális számok a friss kutatásban: ekkora a távolság a Fidesz és a Tisza között

Augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is – írta elemzésében a Nézőpont Intézet a Fidesz erősödésének hátteréről.

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

Fotó: Forrás: Nézőpont Intézet

A szervezet azzal kapcsolatban írta ezt, hogy végeztek egy közvélemény-kutatást 2025. november 24. és 26. között, amelynek eredményeképpen az látható a választói preferencia tekintetében, hogy

A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el, ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon.

A Fidesz előnye a teljes népességben is jelentős, ez megállapítható a kutatásból, ugyanis a teljes népességben a magyar választók 42 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 33 százaléka a Tisza Párttal, 7 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutyapárttal.

A Fidesz erősödik, továbbra is vezet, a Tisza Párt lejtmenetben

A legnagyobb ellenzéki erő nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni. A vele kapcsolatos hírek pedig számára előnytelenek voltak:

az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a „Tisza-adó” pedig a materiális szempontokra érzékeny választóit bizonytalanította el. 75 százalékos részvétel mellett, a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tisza Pártnak – állapítják meg.

A kutatással kapcsolatban Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője nyilatkozott a közmédiának, ahol a szakértő az eredmények hátterével kapcsolatban azt is hozzátette:

Alapvetően az embereket a mindennapi életük és a stratégiai horizont érdekli.

„E kettő egyszerre fontos, amikor azt látják hogy stabilitás van az országban, a hétköznapi ügyek mennek előre és ezek hatása az érezhető a családi életükben, a munkahelyükön és a boltban, akkor bizakodóan tekintenek a jövőbe”

– hangsúlyozta, valamint kiemelte: