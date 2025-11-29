Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrán lap: politikai összeomlás jön, Zelenszkij elveszítette a hatalmát

Durva

Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – Ezekre figyeljen!

Nézőpont Intézet

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatása szerint, ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon. A Fidesz előnye a teljes népességben is jelentős.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nézőpont IntézetFideszTisza Pártközvélemény-kutatás

A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, belföldi listás eredményéhez – írta a Magyar Nemzet a nézőpont kutatására hivatkozva. A Fidesz továbbra is biztosan vezet.

Fidesz
Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll
Fotó: Forrás: Nézőpont Intézet 

A Fidesz előnye egyértelmű

A teljes népességben a magyar választók 42 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 33 százaléka a Tisza Párttal, 7 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutyapárttal.

A Nézőpont Intézet a közvélemény-kutatási adatokhoz fűzött indoklásában rámutatott:

Augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette

az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is.

A Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére.

A Tisza Párttal kapcsolatban a kutatók megjegyzik:

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Szeptember óta

a legnagyobb ellenzéki erő nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni. A vele kapcsolatos hírek pedig számára előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a „Tisza-adó” pedig a materiális szempontokra érzékeny választóit bizonytalanította el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!