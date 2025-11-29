A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, belföldi listás eredményéhez – írta a Magyar Nemzet a nézőpont kutatására hivatkozva. A Fidesz továbbra is biztosan vezet.

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

Fotó: Forrás: Nézőpont Intézet

A Fidesz előnye egyértelmű

A teljes népességben a magyar választók 42 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 33 százaléka a Tisza Párttal, 7 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutyapárttal.

A Nézőpont Intézet a közvélemény-kutatási adatokhoz fűzött indoklásában rámutatott:

Augusztus vége óta a kormányoldal megkezdte „győzelmi terve” végrehajtását, s ennek részeként meghirdette

az Otthon start programot, a 14. havi nyugdíjat, a vállalkozói terheket csökkentő csomagot, valamint fegyverpénzt fizet és elengedte a háromgyermekes anyák jövedelemadóját is.

A Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal való találkozók hírei is kedvezően hatottak a kormány megítélésére.

A Tisza Párttal kapcsolatban a kutatók megjegyzik:

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Szeptember óta