Októberben is a Fidesz hátát nézte a Tisza

Magyar Péterék vesszőfutása tovább folytatódott a szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb nyilatkozatok, az adatszivárgási botrány, a sorkatonaság bevezetése és a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveik miatt. A nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz-KDNP nyerte meg – derül ki az Alapjogokért Központ elemzéséből.
A botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is: a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is. A nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz-KDNP nyerte meg – írta az Alapjogokért Központ elemzésében.

Fidesz
A nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz-KDNP nyerte meg
Fotó:  Alapjogokért Központ 

A Fidesz-KDNP tudta tematizálni a hónapot

A választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz-KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével. 

Magyar Péterék ukrán háttérrel fejlesztett applikációjának botránya nemcsak a Tisza népszerűségét vetette vissza, hanem az októberi mobilizációs verseny közepén jelentett egy erős találatot, ugyanis a nyilvánosságra került híreket követően több mint 30 ezer ember hagyott fel az alkalmazás használatával.

A nemzeti ünnephez kapcsolódó tömegrendezvények versenyét a stabilan kormányzó, békeorientált külpolitikát képviselő és szervezetten működő nemzeti oldal nyerte meg, amely kétszer annyi embert volt képes az utcára vinni, mint riválisa. 

Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az októberben bejelentett amerikai elnöki látogatás egyértelműen a Fidesz-KDNP javára billentette a mérleg nyelvét ezúttal is.

Kevesebb mint 160 nap van hátra a jövő évi parlamenti választásokig, azonban az ellenzéki politikai szereplők már a kampányhajrára jellemző intenzivitással végzik a politikai munkát. 

Elemzésükben az őszi politikai szezon második hónapjának eseményeit vizsgálták, azt, hogy miként alakult a belpolitikai erőtér a mögöttünk hagyott időszakban. A korábbi, nyári és szeptemberi elemzésekhez hasonlóan arra a kérdésre keresték a választ, hogy a politikai küzdőtér szereplői hogyan teljesítettek októberben, és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig hátralévő fél évet.

Orbán Viktor a legalkalmasabb a kormányfői poszt betöltésére
Fotó: Nézőpont Intézet 

A Tisza Párt politikusainak és szakértőinek őszinteségi rohamai

október hónapban is tovább erodálták Magyar Péter formációjának népszerűségi mutatóit,

míg a Fidesz-KDNP a rendkívül nehéz nemzetközi környezetben is a nemzeti érdeket előtérbe helyező, stabil kormányzati teljesítményt mutatott fel, a háború szülte gazdasági körülmények ellensúlyozása mellett szembetűnő választói mozgósításba kezdett, és fokozatosan fordul rá a közvetlen választási felkészülésre.

 

