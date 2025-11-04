Októberben is a Fidesz hátát nézte a Tisza

A botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is: a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is. A nyári időszak után a kampánystartot és az októbert is a Fidesz-KDNP nyerte meg – írta az Alapjogokért Központ elemzésében.

A Fidesz-KDNP tudta tematizálni a hónapot

A választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz-KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével.

Magyar Péterék ukrán háttérrel fejlesztett applikációjának botránya nemcsak a Tisza népszerűségét vetette vissza, hanem az októberi mobilizációs verseny közepén jelentett egy erős találatot, ugyanis a nyilvánosságra került híreket követően több mint 30 ezer ember hagyott fel az alkalmazás használatával.

A nemzeti ünnephez kapcsolódó tömegrendezvények versenyét a stabilan kormányzó, békeorientált külpolitikát képviselő és szervezetten működő nemzeti oldal nyerte meg, amely kétszer annyi embert volt képes az utcára vinni, mint riválisa.

Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az októberben bejelentett amerikai elnöki látogatás egyértelműen a Fidesz-KDNP javára billentette a mérleg nyelvét ezúttal is.

Kevesebb mint 160 nap van hátra a jövő évi parlamenti választásokig, azonban az ellenzéki politikai szereplők már a kampányhajrára jellemző intenzivitással végzik a politikai munkát.

Elemzésükben az őszi politikai szezon második hónapjának eseményeit vizsgálták, azt, hogy miként alakult a belpolitikai erőtér a mögöttünk hagyott időszakban. A korábbi, nyári és szeptemberi elemzésekhez hasonlóan arra a kérdésre keresték a választ, hogy a politikai küzdőtér szereplői hogyan teljesítettek októberben, és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig hátralévő fél évet.