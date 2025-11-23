Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt – olvasható Sebestyén Géza Facebook-bejegyzésében.
Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője hozzátette:
Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött.
A Politico hírére reagált Menczer Tamás is, aki ezt írta a Facebook-bejegyzésében:
Fidesz - 44%, Tisza Párt - 43%. Pedig a Politico nem is szeret minket. De már a Politico szerint is vezetünk. Vajon mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?! Csak a Fidesz!
– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a bejegyzésében.