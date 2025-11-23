Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Fidesz - 44%, Tisza Párt - 43%. Pedig a Politico nem is szeret minket, de már szerintük is vezetünk. Vajon mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?! Csak a Fidesz! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a bejegyzésében.

Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt – olvasható Sebestyén Géza Facebook-bejegyzésében. A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt, Magyar Péter kezdhet nagyon aggódni Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője hozzátette: Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött.

