Rendkívüli

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

Fidesz

Hoppá! Már a Politico szerint is vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

4 órája
Fidesz - 44%, Tisza Párt - 43%. Pedig a Politico nem is szeret minket, de már szerintük is vezetünk. Vajon mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?! Csak a Fidesz! – hangsúlyozta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a bejegyzésében.
FideszTisza PártPoliticoMenczer TamásMagyar Péter

Hoppá! A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt – olvasható Sebestyén Géza Facebook-bejegyzésében.

A Fidesz már a magyar kormánnyal szemben jellemzően kritikus Politico szerint is vezet a Tisza Párt előtt, Magyar Péter kezdhet nagyon aggódni

Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője hozzátette:

Ez a trend a forint erősödésével összekötve egyértelművé teszi, hogy a magyar fizetőeszköz eddig is a kormánypárt döntéseinek pozitív visszhangja miatt erősödött. 

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

A Politico hírére reagált Menczer Tamás is, aki ezt írta a Facebook-bejegyzésében: 

Fidesz - 44%, Tisza Párt - 43%. Pedig a Politico nem is szeret minket. De már a Politico szerint is vezetünk. Vajon mekkora lehet akkor az előnyünk valójában?! Csak a Fidesz!

– hangsúlyozta a kormánypártok kommunikációs igazgatója a bejegyzésében.

