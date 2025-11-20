Fizetős egészségügyi rendszerben hisz a Tisza szakértője

Túri Péterrel és a Tisza Párttal szemben mi nem egy fizetős egészségügyben hiszünk,

mi egy társadalmi szolidaritásra alapuló, társadalmi biztosítási rendszerre alapuló masszív állami egészségügyben hiszünk

– szögezte le a kormány egészségügyi államtitkára, aki közölte, a magánegészségügynek is megvan a saját maga szerepe, ez még egyébként Magyarországon nem burjánzott túl, hiszen nálunk az összes ellátási eseménynek mindössze 15,5 százaléka történik magánegészségügyi ellátónál, és majdnem 85 százaléka tb-finanszírozott arány, de ez az Európai Unióban majdnem a duplája.

– Szeretném megkérdezni a Tiszát, hogy akkor ők a magánegészségügyet erősítenék-e, vagy több-biztosítós rendszert vezetnének be, és lenne szegények egészségügye, meg lenne a gazdagok egészségügye? – tette fel a kérdést Takács Péter, aki saját megítélése szerint leginkább azt hallja ki a háttérbeszélgetésekből, hogy ebbe az irányba mennének. – De ezt talán sosem tudjuk meg, hiszen

Tarr Zoltántól tudjuk, hogy a választások előtt csönd van, „nem beszélünk semmiről”, aztán a választások után mindent lehet.

Szerintem viszont a magyaroknak joguk van tudni, főleg, ha az egészségüket érintő kérdésről van szó, hogy mire készül a Tisza Párt – hangsúlyozta a politikus.