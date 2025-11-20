Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Takács Péter

Fizetős egészségügyi rendszerben hisz a Tisza szakértője

Tegnap, 12:04
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Túri Péter, a Tisza Párt új egészségügyi szakértője maga mondta, hogy a fizetős egészségügyben hisz – mondta Takács Péter államtitkár, aki szerint több kérdést is felvet, milyen egészségügyi rendszert hozna létre Magyar Péter szakértője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéteregészségügyTarr ZoltánállamtitkárMagyar PéterTúri Péter

Túri Péterrel és a Tisza Párttal szemben mi nem egy fizetős egészségügyben hiszünk, 

mi egy társadalmi szolidaritásra alapuló, társadalmi biztosítási rendszerre alapuló masszív állami egészségügyben hiszünk 

– szögezte le a kormány egészségügyi államtitkára, aki közölte, a magánegészségügynek is megvan a saját maga szerepe, ez még egyébként Magyarországon nem burjánzott túl, hiszen nálunk az összes ellátási eseménynek mindössze 15,5 százaléka történik magánegészségügyi ellátónál, és majdnem 85 százaléka tb-finanszírozott arány, de ez az Európai Unióban majdnem a duplája.

– Szeretném megkérdezni a Tiszát, hogy akkor ők a magánegészségügyet erősítenék-e, vagy több-biztosítós rendszert vezetnének be, és lenne szegények egészségügye, meg lenne a gazdagok egészségügye? – tette fel a kérdést Takács Péter, aki saját megítélése szerint leginkább azt hallja ki a háttérbeszélgetésekből, hogy ebbe az irányba mennének. – De ezt talán sosem tudjuk meg, hiszen 

Tarr Zoltántól tudjuk, hogy a választások előtt csönd van, „nem beszélünk semmiről”, aztán a választások után mindent lehet. 

Szerintem viszont a magyaroknak joguk van tudni, főleg, ha az egészségüket érintő kérdésről van szó, hogy mire készül a Tisza Párt – hangsúlyozta a politikus.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!