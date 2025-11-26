Főpolgármester-helyettes nélkül maradt Budapest

A képviselők 8 igennel, 11 nem szavazat ellenében utasították el, hogy Tüttő Kata június 30-ig társadalmi megbízatású főpolgármester-helyettes legyen, így

továbbra sincs főpolgármester-helyettese a fővárosnak.

Döntés híján pedig megnyílt a lehetőség arra, hogy Budapest főispánja teljesítés kikényszerítése iránti kérelmet nyújtson be a bírósághoz, amelynek eredményeként neki lesz joga főpolgármester-helyettes kijelölni.

Karácsony Gergely hoppon maradt. (Fotó: Kurucz Árpád)

Az ügy előzménye, hogy

a Fővárosi Ítélőtábla november elején meghozott, jogerős ítélete szerint a fővárosi önkormányzat elmulasztotta a törvényen alapuló határozathozatali kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest a tagjai közül.

Ismert, a Fővárosi Ítélőtábla pár héttel ezelőtti döntése szerint Budapest Fővárosi Önkormányzata törvénytelenül működik, mivel több mint egy éve nem választott főpolgármester-helyettest. A Fővárosi Ítélőtábla bírósága 30 napot adott Karácsony Gergelynek, hogy javaslatot tegyen a helyettes megválasztására, a Közgyűlésnek pedig kötelezően döntenie kell. A főpolgármester ezek után közölte, Tüttő Katát szemelte ki erre a feladatra.



