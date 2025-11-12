Törvénytelenül működik a Fővárosi Önkormányzat – döntött a Fővárosi Ítélőtábla

Budapest Főváros Kormányhivatala közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette a Törvényszék azon korábbi döntését, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat jelenleg jogszerűtlenül működik, mivel a Közgyűlés több mint egy éve nem tett eleget törvényi kötelezettségének, és nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest.

A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint Budapest Fővárosi Önkormányzata törvénytelenül működik, mivel több mint egy éve nem választott főpolgármester-helyettest. A Fővárosi Ítélőtábla bírósága 30 napot adott Karácsony Gergelynek, hogy javaslatot tegyen a helyettes megválasztására, a Közgyűlésnek pedig kötelezően döntenie kell Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A Fővárosi Közgyűlésnek meg kell választania a főpolgármester-helyettest a Közgyűlés tagjai közül

A másodfokú bíróság ítélete értelmében a főpolgármesternek, annak átvételét követő 30 napon belül javaslatot kell tennie, a Fővárosi Közgyűlésnek pedig meg kell választania a főpolgármester-helyettest a Közgyűlés tagjai közül.

A Kormányhivatal közleménye hangsúlyozza:

A budapestiek jogos elvárása, hogy a város vezetése mielőbb gondoskodjon a főpolgármester általános helyettesének megválasztásáról, amely a főváros biztonságos és hatékony irányításának alapvető feltétele.”

A főpolgármester-helyettes hiánya nem csupán politikai, hanem jogi és működési problémát is jelent, hiszen a törvény előírja, hogy Budapest élén legalább egy kijelölt helyettesnek kell állnia, aki szükség esetén ellátja a főpolgármester feladatait.

Ahogy azt az Origo korábban megírta, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a Budapest Főváros Kormányhivatalának kérésére.

A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták a főpolgármester-helyettesekről szóló előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes.

Noha Karácsony Gergely korábban már ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felterjeszti a helyetteseket, mindez nem történt meg, a közgyűlés azóta is törvénytelenül működik.