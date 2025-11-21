Egyértelmű üzenet a francia vezérkari főnöknek: el a kezekkel a gyerekeinktől!

Vitályos Eszter kormányszóvivő sem hagyta szó nélkül Fabien Mandon francia vezérkari főnök azon kijelentését, amely szerint Franciaországnak „el kell fogadnia, hogy elveszítheti a fiait".

Az országgyűlési képviselő saját közösségi oldalán kemény üzenetet fogalmazott meg, és azt mondta: „tudod kinek a gyerekét készítsétek ti fel arra, hogy meghalhatnak a háborúban?!" Úgy folytatta,

a háborúpártiak már több nyugati országban nyíltan arról prédikálnak, hogy fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy háborúba kell menniük és ott meg kell halniuk.

Mint írta, Brüsszel bábjai már itt Magyarországon is duruzsolják, hogy ha kell, majd ők „berántanak mindenkit azonnal".

Az édesanyák nevében: El a kezekkel a gyerekeinktől! El a kezekkel a fiainktól! Ez nem a mi háborúnk!

– szögezte le Vitályos Eszter.

Mint azt az origo is megírta, a francia védelmi vezető arról beszél, hogy a francia társadalomnak fel kell készülnie az áldozatokra, mert szerinte csak így lehet „megállítani a moszkvai rezsimet”. A tábornok hangsúlyozza: minden tudásra, gazdasági erőre és demográfiai tartalékra szükség lesz ahhoz, hogy Európa elrettentő erőt mutasson.

Ami hiányzik – és ebben önöknek nagy szerepük van –, az a lelki erő, hogy elfogadjuk: áldozatokat kell hoznunk azért, hogy megvédjük azt, amik vagyunk”

– fogalmaz a felvételen.

A vezérkari főnök emellett arról is beszél, hogy a katonák, akik ma a világ számos pontján szolgálnak, 18 és 27 év közötti fiatalok, akik a francia településekről érkeznek.

A küldetésükben csak akkor fognak helytállni, ha érzik, hogy az ország kitart mellettük. Ha az ország meginog, mert nem kész elfogadni, hogy elveszíti a gyermekeit… akkor veszélyben vagyunk”

– jelentette ki a francia védelmi miniszter az Oroszország elleni európai háborús felkészülés jegyében.

A megdöbbentő francia kijeentésre már Nagy István is reagált pénteken. Az agrárminiszter úgy fogalmazott:

Elképesztő és döbbenetes! A francia vezérkari főnök arról beszél, hogy el kell fogadnia a franciáknak, hogy elveszítik a fiaikat a közelgő háborúban.”

Hollik István sem hagyta szó nélkül francia véleményt, a KDNP-s országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, „vérfagyasztó. Ezt a beszédet mindenkinek hallania kell! Ez ma az európai valóság!”