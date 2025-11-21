Macronék bajban: a franciák sem akarják, hogy a gyerekeik, unokáik a háborúban haljanak meg

Rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Szerinte a háború itt van a küszöbön – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

…el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, akkor veszélyben vagyunk

– fogalmazott a tábornok, akinek a szavain nagyon felháborodtak a franciák, és kommentekben nyilvánították ki véleményüket.