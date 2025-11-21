Hírlevél

Fabien Mandon

Macronék bajban: a franciák sem akarják, hogy a gyerekeik, unokáik a háborúban haljanak meg

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
Botrányos kijelentést tett a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra.
Fabien Mandonháborús uszításFranciaországHáború UkrajnábanEmmanuel Macron

Rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Szerinte a háború itt van a küszöbön – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

…el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, akkor veszélyben vagyunk

– fogalmazott a tábornok, akinek a szavain nagyon felháborodtak a franciák, és kommentekben nyilvánították ki véleményüket. 

Sem a fiainkat, sem a jövőnket nem adjuk mások háborújába!

 

Macronék nagy bánatára a franciák sem akarják háborúba küldeni fiaikat

Őt fizetik (és jól fizetik) azért, hogy a vérét adja a nemzetnek. Nagyapám 1914 szeptemberében halt meg az Aisne-ban, még mielőtt fia (az én apám) megszületett volna, akit 1939-ben Dunkirkben fogságba ejtettek, és 1945-ben tért vissza (köszönet az angoloknak). Az őseim sokat adtak. És mindez azért, hogy eljussunk a jelenlegi belpolitikai helyzethez 

– fogalmazott Charlotte de Provance néven egy kommentelő. Hozzátette:

Szerencsére a nyolc unokám közül egy francia–magyar fiú van, aki nem adja a vérét Franciaországért! És egy tanács: koncentráljon az iszlamizmus kockázatára és ennek a vallásnak a túlkapásaira.

Háborúra készülve Emmanuel Macron francia elnök és Fabien Mandon, a francia köztársasági elnök katonai vezérkari főnöke Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU
Háborúra készülve Emmanuel Macron francia elnök és Fabien Mandon, a francia köztársasági elnök katonai vezérkari főnöke (Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU)

Franciaország már nem létezik. Feloldódott az Európai Unió olvasztótégelyében, ahol 27 különböző nyelv és kultúra keveredik egymással. Ráadásul ott vannak még a migránsok is, akiknek más értékrendjük van. Szóval nem tudom, mit fogunk védeni a fronton

– írta a cikkhez Daniele06 nevű felhasználó.

Nem a háborúra, a gyermekeink nem fognak meghalni a volt Szovjetunió országaiért, függetlenül attól, hogy azok az EU tagjai-e vagy sem

– írta később ugyanez a felhasználó. 

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Egyértelmű üzenet a francia vezérkari főnöknek: el a kezekkel a gyerekeinktől!

 

 

