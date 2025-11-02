Brüsszel az ukrán gabona miatt perelné Magyarországot, megszólalt a kormány

Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert megvédjük a magyar gazdákat – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Bóka János európai ügyekért felelős miniszter. Mint arról az Origo is beszámolt, az uniós vezetés újabb vitába keveredett Közép-Európa több országával az ukrán gabonabehozatal ügyében.

Ukrán gabonát szállító teherhajó (Fotó: Erdem Sahin / MTI/EPA)

Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani azokat a korlátozásokat, amelyekkel megvédik saját gazdáikat az olcsó ukrán termékek piacromboló hatásaitól. Brüsszel ezt a döntést az uniós szabályok megsértésének tekinti, és perrel is fenyeget.

Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság

– mutatott rá bejegyzésében Bóka János, majd leszögezte: a kormány nem fogja feláldozni a magyar gazdák megélhetését Brüsszel háborús törekvéseinek oltárán.

Emlékeztetett, az ukrán piacnyitás már eddig is súlyos károkat okozott: a magyar termelők becsülettel dolgoznak, betartják az uniós szabályokat, miközben az ukrán termékek letarolják az európai piacot. „Brüsszel ismét az ukrán érdekeket képviseli a magyar emberekkel szemben. Mi viszont kiállunk a magyar gazdák mellett!” – zárta bejegyzését a tárcavezető.