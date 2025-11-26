Gál Kinga: Még vitázni sem hajlandó az EP az ukrán korrupcióról

Egy olyan momentum van a béke elérésére, amit ha elveszítünk, lehet, hogy hosszú ideig visszahozhatatlan. Közös felelősségünk nem elengedni ezt a lehetőséget a békére – fogalmazott a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának nevében Gál Kinga, aki az EP szerdai ülésén beszélt a béketárgyalásról, valamint az Európai Unió hozzáállásáról. A Fideszes képviselő szerint a másik alternatíva a további értelmetlen pusztítással, öldökléssel járó hosszú napok sora Ukrajnában, miközben mindannyian tudjuk, hogy

ezt a háborút a fronton nem lehet megnyerni, csakis a tárgyalóasztalnál.

„Ezért most a realitásból kiindulva kell kihozni a legtöbbet. A mielőbbi béketárgyalás melletti elkötelezett kiállás igényét nem látni ma itt, a padsorok között. Helyette még ennek a vitának a címe is változott az utolsó percben. Nagy megdöbbenésünkre a javasolt béketerv helyén csupán javasolt terv maradt. Eltűnt a béke szó. Mintha félnének ennek a béketervnek a gondolatától is" – fogalmazott Gál Kinga.

Hozzátette, mind azért ülhetnek ma ott, mert

az Európai Unió alapító atyái nem akarták többé katonasírok tömegeit látni Európában.

Ennek garanciájaként álmodták meg az Európai Uniót, mint a béke és a biztonság térségét. Hangsúlyozta, nekünk kötelességünk ezt tovább őrizni, mert a béke nem egy díszlet a politikai színpadon, hanem maga az élet.

Az emberek békét akarnak. Európa már így is óriási árat fizetett ezért a háborúért.

Gál Kinga kiemelte, temérdek európai adófizetői pénz ment fegyverszállításra, a háború okozta pusztítás ellensúlyozására, melynek jó részéről ráadásul most kiderült, hogy magas szintű korrupció révén tűnt el kézen-közön Ukrajnában. Erről még vitázni sem hajlandó ez a Parlament. A Bizottság elnöke pedig még több pénzt kér a tagállamoktól.

„A patrióták álláspontja világos. Elítéljük az orosz agressziót minden formájában, de éppen az ukrán nép, az áldozat érdekében kell minél hamarabb véget vetni az öldöklésnek és pusztításnak. Mielőbbi békével pedig ráfordulni végre az újjáépítésre.

Ezért az Uniónak nem akadályoznia, de támogatnia kell most ezt az amerikai béketervet, a béketárgyalásokat"

– hangsúlyozta, hozzáéve, nem szabad elvesztenünk ezt az esélyünket a békére, a biztonságunkra.