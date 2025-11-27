Gulyás Gergely: A kormány kisegíti a csődhelyzetbe került fővárost – Kormányinfó élőben

Az eltitkolt tiszás gazdasági csomagot úgy értékelte, hogy a baloldali megszorítások mindenkinek fájnak, most sem lehet másra számítani.

Itt még annyit sem kellene várni, mint annak idején a Bokros-csomagra – jegyezte meg a miniszter.

Felidézte:

A Tisza megszorító csomagját el akarták hallgatni. A baloldalon mindig az történt, hogy elvették a családi támogatásokat, a nyugdíjakat, de az ebadó már minden határon túlmegy.

– fűzte hozzá a tárcavezető.