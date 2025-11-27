Hírlevél

Rendkívüli

Gulyás Gergely: A kormány kisegíti a csődhelyzetbe került fővárost – Kormányinfó élőben

Ez mindent megmagyaráz! Itt az utolsó felvétel a holtan talált magyar orvosról

Percről percre
Kormányinfó

Gulyás Gergely: A kormány kisegíti a csődhelyzetbe került fővárost – Kormányinfó élőben

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 2 perc

Események

1 perce
„Az ebadó már minden határon túlmegy”
4 perce
Baloldali kapcsolódás a Tisza jelölt-jelölteknél
10 perce
Tervez-e Magyarország saját műholdat az űrbe küldeni ?
17 perce
Aki drogokkal kereskedik, embert öl
19 perce
„Mindenhol tudjuk, hogy kit támogatunk jelöltként”
21 perce
Orbán Viktor esetleges Moszkvai útja
26 perce
Orbán Viktor Szerbiában tárgyal
39 perce
Már tízezren igényelték az Otthon Start hitelt
46 perce
Európa szenved leginkább a háborútól, az EU mégis támogatja
49 perce
Jövő héten dönthet az Országyűlés a 14. havi nyugdíjról
56 perce
Segítséget nyújt a kormány Budapestnek
10:03
Orbán: Folytatjuk az otthonteremtési programot
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámol a szerdai kormányülésen született legfontosabb döntésekről, köztük a pedagógusok béremeléséről, a fix 3 százalékos hitel kiterjesztéséről és a zöld energia tárolására alkalmas rendszerek támogatásáról. Kövesse élőben 10 órától a Kormányinfót az Origón!
KormányinfóBrüsszelVitályos EszterGulyás Gergelygazdaságbelpolitika
Cikkünk folyamatosan frissül12 bejegyzés

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órától beszámol a tegnapi kormányülésen született legfontosabb döntésekről. Terítéken a baloldal tervezett megszorító csomagja, a pedagógusok bérelemelése, a fix 3 százalékos hitel kiterjesztése, valamint a zöld energia tárolására alkalmas rendszerek támogatása. Cikkünk frissül.

 

11:05
November 27, 2025
„Az ebadó már minden határon túlmegy”

Az eltitkolt tiszás gazdasági csomagot úgy értékelte, hogy a baloldali megszorítások mindenkinek fájnak, most sem lehet másra számítani.

Itt még annyit sem kellene várni, mint annak idején a Bokros-csomagra – jegyezte meg a miniszter. 

Felidézte:

 A Tisza megszorító csomagját el akarták hallgatni. A baloldalon mindig az történt, hogy elvették a családi támogatásokat, a nyugdíjakat, de az ebadó már minden határon túlmegy.

 – fűzte hozzá a tárcavezető.

11:02
November 27, 2025
Baloldali kapcsolódás a Tisza jelölt-jelölteknél

A választópolgárok meggyőzésének új formája, hogy a Tisza Párt jelölt-jelöltjeinek nem szabad nyilatkozniuk – mutatott rá Gulyás Gergely. A tiszás jelöltekről azt mondta, hogy a múltjuk alapján felfedezhető a korábbi baloldali összefogáshoz való kapcsolódás. Magyar Péter pedig azt gondolja, hogy a saját jelöltjei hülyék, ezért nem engedi őket nyilatkozni. De hasonlót gondolt az EP-képviselőiről is, akiket agyhalottnak nevezett – emlékeztetett.

 

10:56
November 27, 2025
Tervez-e Magyarország saját műholdat az űrbe küldeni ?

A kérdésre, hogy tervez-e Magyarország saját műholdat az űrbe küldeni, Gulyás Gergely azt mondta: 

jelenleg nincs konkrét megállapodás egy önálló magyar műhold indítására.

Ugyanakkor nem zárta ki, hogy részesedés formájában, nemzetközi együttműködés keretében vegyünk részt műholdas projektekben.

A miniszter hozzátette: a magyar űrprogram tovább folytatódik, és ez komoly figyelmet érdemel — szerinte az év egyik legjelentősebb híre az volt, hogy ismét magyar űrhajós jutott az űrbe. Ennél fogva nyitottak arra, hogy nemzetközi együttműködésben vegyenek részt jövőbeni űr- vagy műholdas projektekben.
 

10:49
November 27, 2025
Aki drogokkal kereskedik, embert öl

A kábítószerek különböző művekben való megjelenésének korlátozásával kapcsolatban a miniszter kiemelte, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy

aki drogokkal kereskedik, embert öl.

Bár az ellenzők szeretnek azzal érvelni, hogy a könnyű drogok nem olyan veszélyesek, mindenki tudja, a szakemberek is, hogy a könnyű drogokkal kezdődik a függőség kialakulása, senki sem a keményebb kábítószerekkel kezdi – emelte ki. 

A tárcavezető leszögezte: 

A kormány határozottan fellép a drogokkal szemben, éppen ezért a népszerűsítésüket is igyekszik minél inkább korlátozni.

 

10:47
November 27, 2025
„Mindenhol tudjuk, hogy kit támogatunk jelöltként”

Felmerült az a kérdés is, hogy a kormánypártok kiket indítanak a jövő évi választásokon. 

Mindenhol tudjuk, hogy kit támogatunk jelöltként

– jelentette ki Gulyás Gergely. Beszámolt róla, hogy a jelöltállítás hivatalos része folyamatban van, de időt vesz igénybe, hogy végigfusson az eljárás, mivel a Fidesz esetében egy nagy pártról van szó, sok taggal.

10:45
November 27, 2025
Orbán Viktor esetleges Moszkvai útja

Gulyás Gergelyt arról kérdezték, meg tudja-e erősíteni, hogy a miniszterelnök Pénteken Moszkvába utazik tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.  A miniszter azt válaszolta, hogy ezt nem tudja megerősíteni. Mint mondta, a kormány a szokásos gyakorlat szerint fog tájékoztatást adni, és sem megerősíteni, sem kizárni nem kíván semmilyen utazást.
A felvetésre, hogy ha a találkozó megtörténik, Orbán Viktor milyen békejavaslatot visz majd Moszkvába, Gulyás közölte: általánosságban csak a magyar álláspont ismételhető meg. 

Magyarország az amerikai béketervet támogatja, és úgy látja, hogy az amerikaiak célja a békemegállapodás.

 A kormány szerint egy puszta tűzszünet nem hozna tartós rendezést.
 

10:40
November 27, 2025
Orbán Viktor Szerbiában tárgyal

A miniszter újságírói kérdésre beszámolt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Szerbiában folytat tárgyalásokat. A helyzet azért nehéz, mert amerikai szankciók vonatkoznak a NIC nevű cégre, és ez érinti a szerb üzemanyag-ellátást. Magyarország szeretne segítséget nyújtani, így Szijjártó Péter bejelentésének megfelelően a Mol két és félszeresére emeli a kőolajszállítást Szerbiába – közölte a tárcavezető.

 

10:27
November 27, 2025
Már tízezren igényelték az Otthon Start hitelt

Magyarországon tíz lakásvásárlásból négy érdeklődik az Otthon Start program iránt – tájékoztatott a miniszer. Jövőre több mint tízezer ingatlannal bővül a lakáskínlat, ugyanis a kormány a külterületi ingatlanokra is kiterjeszti a fix 3 százalékos Otthon Start programot, mondta Gulyás Gergely. 

10:20
November 27, 2025
Európa szenved leginkább a háborútól, az EU mégis támogatja

Gulyás Gergely az amerikai béketerv kapcsán elmondta, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az ukrajnai béke lehetőségeiről. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Unió hibás háborús politikát folytat. Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére éppen Európa (a brüsszeli vezetés) tettei, cselekedetei hatnak a háború meghosszabbítása irányába. Éppen ezért kulcsfontosságúnak nevezte, hogy az EU támogassa az amerikai béke-erőfeszítéseket. Az EU vezetői jelenleg 

„legfeljebb az előszobában kapnak helyet” a béketárgyalásokon 

– fogalmazott.

Emkékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök válaszolt az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az Ukrajna számára pénzt késő levelére. 

Magyarország továbbra is biztosít humanitárius segítséget Ukrajnának, de nem a háborút kívánja pénzelni, hanem mindent megtesz a béke megszületése érdekében 

– mondta a miniszter.

10:18
November 27, 2025
Jövő héten dönthet az Országyűlés a 14. havi nyugdíjról

Gulyás Gergely jelezte: a kormány 14. havi nyugdíjról szóló javaslatát a parlament várhatóan jövő héten elfogadja, az erre vonatkozó törvénymódosítást tárgyalják az Országgyűlésben. Hangsúlyozta, hogy a kormány betartja az ígéretét, februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj első részletét. Ugyanakkor elutasít minden olyan javaslatot, amelyek a nyugdíjakat megadóztatnák.

Az Idősügyi Tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan úgy történjen, mint a 13. havi nyugdíj kifizetése és ennek a kérésnek a kormány eleget is tesz. A miniszter elmondta, 

a nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék lesz, míg az infláció ez alatt maradhat, így a nyugdíjasok jól is járhatnak 

jelentette ki.

10:11
November 27, 2025
Segítséget nyújt a kormány Budapestnek

Gulyás Gergely azzal kezdte a Kormányinfót, hogy a kormány megtárgyalta a Budapesten kialakult gazdasági helyzetet. Budapest főpolgármestere a város fizetüképtelenségéről, csődjéről beszél, a kormány azonban továbbra is segíteni kíván Budapestnek. 
Kiemelte: Elfogadják a főváros kérését, azt várják, hogy a közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a csődhelyzetet. 

A kormány nyitott arra, hogy csődsegélyt nyújtson a fővárosnak”

 – mondta.

„Budapest nem lehet működésképtelen, az ország működése mindenkinek fontos. A főváros fizetőképtelensége semmi esetre se eredményezze a főváros működőképességének hiányát” – fogalmazott a miniszter.

10:03
November 27, 2025
Orbán: Folytatjuk az otthonteremtési programot

Orbán Viktor a szerdai kormányülést követően rövid videóban részletezte, miről volt szó a kabinet szerdai ülésén. A kormányfő a miniszterekkel együtt áttekintette az otthonteremtési program eddigi eredményeit, ezek alapján „a fiatalok komolyan gondolják, hogy élnek a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitel lehetőségével”.

A kormány energetikai kérdésekről is tárgyalt. 

„Arról, hogyan tudnánk segíteni a háztartásoknak, meg a cégeknek abban, hogy a zöld energiát, amit leginkább napelemekből állítanak elő, azt el is tudják raktározni. Tehát egy otthoni és kis- és középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk” – mondta Orbán Viktor.

