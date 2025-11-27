Gulyás Gergely: A kormány kisegíti a csődhelyzetbe került fővárost – Kormányinfó élőben

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órától beszámol a tegnapi kormányülésen született legfontosabb döntésekről. Terítéken a baloldal tervezett megszorító csomagja, a pedagógusok bérelemelése, a fix 3 százalékos hitel kiterjesztése, valamint a zöld energia tárolására alkalmas rendszerek támogatása. Cikkünk frissül.
„Az ebadó már minden határon túlmegy”
Az eltitkolt tiszás gazdasági csomagot úgy értékelte, hogy a baloldali megszorítások mindenkinek fájnak, most sem lehet másra számítani.
Itt még annyit sem kellene várni, mint annak idején a Bokros-csomagra – jegyezte meg a miniszter.
Felidézte:
A Tisza megszorító csomagját el akarták hallgatni. A baloldalon mindig az történt, hogy elvették a családi támogatásokat, a nyugdíjakat, de az ebadó már minden határon túlmegy.
– fűzte hozzá a tárcavezető.
Baloldali kapcsolódás a Tisza jelölt-jelölteknél
A választópolgárok meggyőzésének új formája, hogy a Tisza Párt jelölt-jelöltjeinek nem szabad nyilatkozniuk – mutatott rá Gulyás Gergely. A tiszás jelöltekről azt mondta, hogy a múltjuk alapján felfedezhető a korábbi baloldali összefogáshoz való kapcsolódás. Magyar Péter pedig azt gondolja, hogy a saját jelöltjei hülyék, ezért nem engedi őket nyilatkozni. De hasonlót gondolt az EP-képviselőiről is, akiket agyhalottnak nevezett – emlékeztetett.
Tervez-e Magyarország saját műholdat az űrbe küldeni ?
A kérdésre, hogy tervez-e Magyarország saját műholdat az űrbe küldeni, Gulyás Gergely azt mondta:
jelenleg nincs konkrét megállapodás egy önálló magyar műhold indítására.
Ugyanakkor nem zárta ki, hogy részesedés formájában, nemzetközi együttműködés keretében vegyünk részt műholdas projektekben.
A miniszter hozzátette: a magyar űrprogram tovább folytatódik, és ez komoly figyelmet érdemel — szerinte az év egyik legjelentősebb híre az volt, hogy ismét magyar űrhajós jutott az űrbe. Ennél fogva nyitottak arra, hogy nemzetközi együttműködésben vegyenek részt jövőbeni űr- vagy műholdas projektekben.
Aki drogokkal kereskedik, embert öl
A kábítószerek különböző művekben való megjelenésének korlátozásával kapcsolatban a miniszter kiemelte, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy
aki drogokkal kereskedik, embert öl.
Bár az ellenzők szeretnek azzal érvelni, hogy a könnyű drogok nem olyan veszélyesek, mindenki tudja, a szakemberek is, hogy a könnyű drogokkal kezdődik a függőség kialakulása, senki sem a keményebb kábítószerekkel kezdi – emelte ki.
A tárcavezető leszögezte:
A kormány határozottan fellép a drogokkal szemben, éppen ezért a népszerűsítésüket is igyekszik minél inkább korlátozni.
„Mindenhol tudjuk, hogy kit támogatunk jelöltként”
Felmerült az a kérdés is, hogy a kormánypártok kiket indítanak a jövő évi választásokon.
Mindenhol tudjuk, hogy kit támogatunk jelöltként
– jelentette ki Gulyás Gergely. Beszámolt róla, hogy a jelöltállítás hivatalos része folyamatban van, de időt vesz igénybe, hogy végigfusson az eljárás, mivel a Fidesz esetében egy nagy pártról van szó, sok taggal.
Orbán Viktor esetleges Moszkvai útja
Gulyás Gergelyt arról kérdezték, meg tudja-e erősíteni, hogy a miniszterelnök Pénteken Moszkvába utazik tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A miniszter azt válaszolta, hogy ezt nem tudja megerősíteni. Mint mondta, a kormány a szokásos gyakorlat szerint fog tájékoztatást adni, és sem megerősíteni, sem kizárni nem kíván semmilyen utazást.
A felvetésre, hogy ha a találkozó megtörténik, Orbán Viktor milyen békejavaslatot visz majd Moszkvába, Gulyás közölte: általánosságban csak a magyar álláspont ismételhető meg.
Magyarország az amerikai béketervet támogatja, és úgy látja, hogy az amerikaiak célja a békemegállapodás.
A kormány szerint egy puszta tűzszünet nem hozna tartós rendezést.
Orbán Viktor Szerbiában tárgyal
A miniszter újságírói kérdésre beszámolt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Szerbiában folytat tárgyalásokat. A helyzet azért nehéz, mert amerikai szankciók vonatkoznak a NIC nevű cégre, és ez érinti a szerb üzemanyag-ellátást. Magyarország szeretne segítséget nyújtani, így Szijjártó Péter bejelentésének megfelelően a Mol két és félszeresére emeli a kőolajszállítást Szerbiába – közölte a tárcavezető.
Már tízezren igényelték az Otthon Start hitelt
Magyarországon tíz lakásvásárlásból négy érdeklődik az Otthon Start program iránt – tájékoztatott a miniszer. Jövőre több mint tízezer ingatlannal bővül a lakáskínlat, ugyanis a kormány a külterületi ingatlanokra is kiterjeszti a fix 3 százalékos Otthon Start programot, mondta Gulyás Gergely.
Európa szenved leginkább a háborútól, az EU mégis támogatja
Gulyás Gergely az amerikai béketerv kapcsán elmondta, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az ukrajnai béke lehetőségeiről. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Unió hibás háborús politikát folytat. Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére éppen Európa (a brüsszeli vezetés) tettei, cselekedetei hatnak a háború meghosszabbítása irányába. Éppen ezért kulcsfontosságúnak nevezte, hogy az EU támogassa az amerikai béke-erőfeszítéseket. Az EU vezetői jelenleg
„legfeljebb az előszobában kapnak helyet” a béketárgyalásokon
– fogalmazott.
Emkékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök válaszolt az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az Ukrajna számára pénzt késő levelére.
Magyarország továbbra is biztosít humanitárius segítséget Ukrajnának, de nem a háborút kívánja pénzelni, hanem mindent megtesz a béke megszületése érdekében
– mondta a miniszter.
Jövő héten dönthet az Országyűlés a 14. havi nyugdíjról
Gulyás Gergely jelezte: a kormány 14. havi nyugdíjról szóló javaslatát a parlament várhatóan jövő héten elfogadja, az erre vonatkozó törvénymódosítást tárgyalják az Országgyűlésben. Hangsúlyozta, hogy a kormány betartja az ígéretét, februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj első részletét. Ugyanakkor elutasít minden olyan javaslatot, amelyek a nyugdíjakat megadóztatnák.
Az Idősügyi Tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan úgy történjen, mint a 13. havi nyugdíj kifizetése és ennek a kérésnek a kormány eleget is tesz. A miniszter elmondta,
a nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék lesz, míg az infláció ez alatt maradhat, így a nyugdíjasok jól is járhatnak
– jelentette ki.
Segítséget nyújt a kormány Budapestnek
Gulyás Gergely azzal kezdte a Kormányinfót, hogy a kormány megtárgyalta a Budapesten kialakult gazdasági helyzetet. Budapest főpolgármestere a város fizetüképtelenségéről, csődjéről beszél, a kormány azonban továbbra is segíteni kíván Budapestnek.
Kiemelte: Elfogadják a főváros kérését, azt várják, hogy a közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a csődhelyzetet.
A kormány nyitott arra, hogy csődsegélyt nyújtson a fővárosnak”
– mondta.
„Budapest nem lehet működésképtelen, az ország működése mindenkinek fontos. A főváros fizetőképtelensége semmi esetre se eredményezze a főváros működőképességének hiányát” – fogalmazott a miniszter.
Orbán: Folytatjuk az otthonteremtési programot
Orbán Viktor a szerdai kormányülést követően rövid videóban részletezte, miről volt szó a kabinet szerdai ülésén. A kormányfő a miniszterekkel együtt áttekintette az otthonteremtési program eddigi eredményeit, ezek alapján „a fiatalok komolyan gondolják, hogy élnek a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitel lehetőségével”.
A kormány energetikai kérdésekről is tárgyalt.
„Arról, hogyan tudnánk segíteni a háztartásoknak, meg a cégeknek abban, hogy a zöld energiát, amit leginkább napelemekből állítanak elő, azt el is tudják raktározni. Tehát egy otthoni és kis- és középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk” – mondta Orbán Viktor.