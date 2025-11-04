Gulyás Gergely: A Tisza már ellenzékben is 200 ezer magyar ember adatait szolgáltatta ki az ukránoknak

Újabb politikai vihart kavart a Tisza Párt körüli adatkezelési botrány, miután kiderült, hogy a Tisza Világ nevű applikáció több mint 200 ezer magyar felhasználó személyes adatait - köztük a nevüket, a telefonszámukat és a lakcímüket - tette bárki számára hozzáférhetővé az interneten. A fejleményekre Gulyás Gergely is reagált a közösségi oldalán élesen bírálva Magyar Péter pártját és annak működését.

A Tisza Párt adatszivárgási botránya kapcsán Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter súlyos szavakkal bírálta Magyar Péter pártját, miután kiderült, hogy több mint 200 ezer magyar állampolgár személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Gulyás Gergely szerint a történtek „felelőtlenséget, alkalmatlanságot és veszélyt” jelentenek, hiszen a Tisza a saját támogatóit sem tudta megvédeni. Fotó: Facebook

Gulyás Gergely szerint a tiszás adatszivárgási botrány nemcsak adatvédelmi, de nemzetbiztonsági szempontból is riasztó

A Tiszának már ellenzékben is 200 ezer ember vált áldozatává. 200 ezer magyar ember adatai kerültek bárki által hozzáférhetővé a Tisza felelőtlensége miatt. Név, telefonszám, lakcím. 200 ezer magyar állampolgár személyes adatai és politikai nézetei váltak mindenki által megismerhetővé”

- közölte a miniszter, aki szerint a tiszás adatszivárgási botrány súlyos figyelmeztetés mindenkinek, aki Magyar Péterékre bízná adatait vagy akár az ország irányítását.

200 ezer magyar állampolgárt - saját szimpatizánsaikat - szolgáltattak ki az adathalászoknak, az online bűnelkövetők akcióinak. 200 ezer magyar ember szavazott bizalmat a Tisza Pártnak, de a Tisza arra is képtelen volt, hogy saját támogatóinak adataira vigyázzon”

- írta Gulyás Gergely.

A politikus szerint az eset nemcsak adatvédelmi, hanem nemzetbiztonsági szempontból is riasztó, hiszen az információk ukrán fejlesztők és cégek közreműködésével kerültek feldolgozásra.

Felelőtlenség és alkalmatlanság. Hazugság, gyűlölet, agresszió és veszély. Ezt hozza a Tisza. Nemcsak 200 ezer embernek, hanem mindenkinek figyelmeztetés: a Tisza azokkal bánt el először, azoknak az adatait szolgáltatta ki az ukránoknak, akik bíztak bennük”

- fogalmazott a miniszter.