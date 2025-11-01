Hegedűs Loránt szoboravató Lakitelken, a reformáció ünnepén

Október 31-én, a reformáció napján, felavatták Dr. Hegedűs Loránt író, református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke bronz mellszobrát Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben. A Lantos Györgyi szobrászművész által készített bronzból készült alkotást Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter avatta fel, és ezen eseményről képeket közölt közösségi oldalán.

A reformáció ünnepén megtartott szoboravatáson Gulyás Gergely mellett köszöntőt mondott Tőkés László, Balog Zoltán, Ifj. Hegedűs Lóránt, valamint a rendezvény házigazdája, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke is.

