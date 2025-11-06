Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Gulyás Gergely

Gulyás Gergely fontos üzenetet küldött minden magyarnak – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem nézhetjük tétlenül, hogy Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé. A magyar emberek békét szeretnének – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki mindenkit arra buzdított, hogy hozzá hasonlóan támogassa a brüsszeli háborús tervekkel szembeni ellenállást, és töltse ki a háború elleni aláírásgyűjtő ívet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergelyadminisztrációháború EurópaMiniszterelnökségbékeMagyarországEurópai Unió

Gulyás Gergely a háború elleni aláírásgyűjtés kapcsán videóüzenetében úgy fogalmazott, a magyar kormánynak 2022. februárja, azaz a háború kitörése óta az a határozott álláspontja, hogy Magyarország érdeke és Európa érdeke is az, hogy béke legyen, sőt az lenne a jó, ha Európa tevékenyen részt vehetne a béketeremtésben.

US President Donald Trump greets Hungary's Prime Minister Viktor Orban during a summit on Gaza in Sharm el-Sheikh on October 13, 2025. Trump landed in Egypt on October 13 for a summit on Gaza, following a lightning visit to Israel after a ceasefire he brokered entered into force. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump is a békén dolgozik. Fotó: EVAN VUCCI / POOL

 

Ehhez képest mára a háború egyedüli finanszírozója az Európai Unió, de az unió is kezd kifogyni a pénzéből, ezért a tagállamoktól akar újabb jelentős összegeket szerezni erre a célra

 – emelte ki Gulyás Gergely.

Hangsúlyozta,

 Magyarország viszont továbbra is a béke pártján áll. 

Mint mondta, látjuk azt, hogy milyen fontos változás történt az Egyesült Államokban, ahol az új amerikai adminisztráció elkötelezett a béke iránt, és reméljük, hogy ez a szándék, és az amerikai-orosz tárgyalások sikerre vezetnek. Magyarország mindig is az képviselte, a miniszterelnök minden uniós vezető előtt is világossá tette, hogy 

Európának is tárgyalni kellene nem csak Ukrajnával, hanem Oroszországgal is, és tevékenyen kellene részt venni a béketeremtésben. 

A miniszter szerint függetlenül attól, hogy akkor ezek a szavak nem találtak meghallgatást, Magyarország eddig is aktív volt, és ezután is aktív lesz, és saját erejénél és súlyánál sokkal nagyobb mértékben tesz azért, hogy Európában valóban béke legyen és a háború fenyegetettsége szűnjön meg. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!