Gulyás Gergely fontos üzenetet küldött minden magyarnak – videó

Gulyás Gergely a háború elleni aláírásgyűjtés kapcsán videóüzenetében úgy fogalmazott, a magyar kormánynak 2022. februárja, azaz a háború kitörése óta az a határozott álláspontja, hogy Magyarország érdeke és Európa érdeke is az, hogy béke legyen, sőt az lenne a jó, ha Európa tevékenyen részt vehetne a béketeremtésben.

Orbán Viktor és Donald Trump is a békén dolgozik. Fotó: EVAN VUCCI / POOL

Ehhez képest mára a háború egyedüli finanszírozója az Európai Unió, de az unió is kezd kifogyni a pénzéből, ezért a tagállamoktól akar újabb jelentős összegeket szerezni erre a célra

– emelte ki Gulyás Gergely.

Hangsúlyozta,

Magyarország viszont továbbra is a béke pártján áll.

Mint mondta, látjuk azt, hogy milyen fontos változás történt az Egyesült Államokban, ahol az új amerikai adminisztráció elkötelezett a béke iránt, és reméljük, hogy ez a szándék, és az amerikai-orosz tárgyalások sikerre vezetnek. Magyarország mindig is az képviselte, a miniszterelnök minden uniós vezető előtt is világossá tette, hogy

Európának is tárgyalni kellene nem csak Ukrajnával, hanem Oroszországgal is, és tevékenyen kellene részt venni a béketeremtésben.

A miniszter szerint függetlenül attól, hogy akkor ezek a szavak nem találtak meghallgatást, Magyarország eddig is aktív volt, és ezután is aktív lesz, és saját erejénél és súlyánál sokkal nagyobb mértékben tesz azért, hogy Európában valóban béke legyen és a háború fenyegetettsége szűnjön meg.