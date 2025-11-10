Gulyás Gergely: Az édesapák is igénybe vehetik a családi adókedvezményeket

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a családi adókedvezményről, illetve az adómentesség lehetőségéről beszélt legújabb videójában. Egy választópolgár által feltett kérdésre, miszerint miért csak nők kaphatják meg a kedvezményt, Gulyás Gergely kifejtette: ez félreértés, hiszen

a családi adókedvezményt a házaspárok közösen vehetik igénybe, sőt akár csak az egyik fél is élhet vele.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón (Fotó: Mirkó István)

A miniszter rámutatott, hogy ha az adómentességre gondolunk a kedvezmény alatt, akkor valóban igaz, hogy jelenleg a három- vagy négygyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól. Ugyanakkor a rendszer éppen azt teszi lehetővé, hogy a családban a férfi, vagyis az édesapa is érvényesíthesse a családi adókedvezményt.

Ami eddig elsősorban az édesanyáknak volt valóban segítség, az most már az édesapáknak is segítség lesz

– fogalmazott Gulyás Gergely.